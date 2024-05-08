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Соціологи показали, як змінилося ставлення українців до Дня перемоги

Україна, Середа 08 травня 2024 11:20
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Соціологи показали, як змінилося ставлення українців до Дня перемоги Фото: День перемоги в Україні одне з найменш популярних свят (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ставлення українців до Дня перемоги, який раніше відзначався 9 травня, зазнало суттєвих змін. Зараз це одне з двох найменш популярних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, у 2010 році це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2024 залишилося тільки 11% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці 1 травня (4%).

Соціологи показали, як змінилося ставлення українців до Дня перемоги

Ставлення українців до свят

За даними опитування, більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) та як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно.

Далі йдуть День Незалежності України 64% і День захисників і захисниць України (58%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці з відсотком у 47%.

День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця, мають відповідно 28%, 21%, 17%.

Найменш популярні свята в цьому році День перемоги та День праці (1 травня) - лише 11% та 4% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

Соціологи показали, як змінилося ставлення українців до Дня перемоги

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого 2024 року серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, до 2023 року 9 травня в Україні за радянською традицією відзначали День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Але минулого року Верховна рада внесла зміни до Кодексу законів про працю та перенесла святковий день на 8 травня, оскільки саме в цей день перемогу над нацизмом згадує більшість народів світу і саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту.

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день победы над нацизмом
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