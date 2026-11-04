"Україна ніколи не здасться, але що буде тут?": Зеленський звернувся до Європи

Росія розглядає мирну та об'єднану Європу як свого ворога, а її військова інфраструктура надто масштабна, щоб бути спрямованою лише проти України. Таку оцінку 3 листопада озвучили на Берлінській безпековій конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

На думку Зеленського, Москва ухвалила своє рішення щодо Європи, і ця загроза не зникне найближчим часом.

"Ми бачимо, що Росія вже визначилася. Вона вирішила, що мирна й об'єднана Європа - її ворог. І ця ситуація не зникне просто так за рік", - сказав президент.

Президент назвав позитивним те, що інші країни світу дедалі частіше бачать у Європі джерело безпеки. Поки що, за його словами, цей потенціал багато в чому не реалізований, але може стати дуже потужним.

Окремо Зеленський торкнувся ролі США.

"Добре, що досі є шанс, що Америка залишиться частиною безпекового альянсу, такого важливого для Європи", - зазначив він.

Ситуацію для України президент назвав надзвичайно складною. Водночас він запевнив, що країна не зламається, і звернувся до європейців з питанням.

"Але Україна ніколи не здасться. Україна завжди буде сильною. І Україна завжди буде європейською. Але що буде тут?" - сказав Зеленський.