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"Україна ніколи не здасться, але що буде тут?": Зеленський звернувся до Європи

04:39 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
"Україна ніколи не здасться, але що буде тут?": Зеленський звернувся до Європи Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Росія розглядає мирну та об'єднану Європу як свого ворога, а її військова інфраструктура надто масштабна, щоб бути спрямованою лише проти України. Таку оцінку 3 листопада озвучили на Берлінській безпековій конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

На думку Зеленського, Москва ухвалила своє рішення щодо Європи, і ця загроза не зникне найближчим часом.

"Ми бачимо, що Росія вже визначилася. Вона вирішила, що мирна й об'єднана Європа - її ворог. І ця ситуація не зникне просто так за рік", - сказав президент.

Президент назвав позитивним те, що інші країни світу дедалі частіше бачать у Європі джерело безпеки. Поки що, за його словами, цей потенціал багато в чому не реалізований, але може стати дуже потужним.

Окремо Зеленський торкнувся ролі США.

"Добре, що досі є шанс, що Америка залишиться частиною безпекового альянсу, такого важливого для Європи", - зазначив він.

Ситуацію для України президент назвав надзвичайно складною. Водночас він запевнив, що країна не зламається, і звернувся до європейців з питанням.

"Але Україна ніколи не здасться. Україна завжди буде сильною. І Україна завжди буде європейською. Але що буде тут?" - сказав Зеленський.

Про своє бачення загрози з боку Росії Зеленський говорив у тому ж виступі в Берліні. Він закликав європейців придивитися до військових об'єктів РФ, які Москва розбудовувала останніми роками. На думку президента, їхні масштаби завеликі, щоб бути спрямованими тільки проти України.

Сам Путін заявляв, що Росія готова до війни з Європою, хоча нібито не прагне конфлікту.

У Європі ці ризики сприймають серйозно. Міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що країна має підготуватися до можливої війни з РФ до 2030 року. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, своєю чергою, закликав ЄС не заспокоюватися, адже, за його словами, Путін прагне не лише поразки України, а й підриву демократії в Європі.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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