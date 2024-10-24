Ще одна країна БРІКС перейшла для українців в категорію ворожих

Українці негативно ставляться до чотирьох з п’яти об'єднання слабо розвинених країн БРІКС. Негативне ставлення до Південно-Африканської республіки вже переважає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова .

Рейтинг ворожих країн очолює Росія з балансом відповідей -91,4%. З початком війни українці змінили думку щодо Китаю та Індії, які перешли для них в категорію ворожих. Негативний баланс відповідей щодо Китаю становить -57,2%, щодо Індії -13,8%.

Єдиною країною БРІКС, до якої українці зберігають позитивне ставлення залишається Бразилія (+12,5%).

Також серед ворожих країн інші союзники Москви: Іран (-77,6%), Білорусь (-74,6%), Північна Корея (-68,0%) та Угорщина (-31,5%).

Найкраще українці ставляться до Литви, Великої Британії та Латвії (близько +81%).

Наскільки позитивним чи негативним є ваше ставлення до цих держав?

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у січні 2024 року Індія перейшла для українців у категорію ворожих країн.

БРІКС (англ. BRICS) - найбільші за площею та населенням слабо розвинені країни. Назва походить від перших літер англійських назв країн: