Генсек НАТО назвав головного розпалювача війни Росії проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай став вирішальним фактором, який сприятиме війні Росії проти України. Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг журналістам в Осло.

Столтенберг попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни проти України може негативно позначитися на його інтересах та репутації.

"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії", - сказав він.

Ворожий Китай

Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції з допомогою Пекіна.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, Китаю як посереднику у можливих переговорів між Україною та Росією довіряють лише 22% українців. Майже дві третини (62%) не готові довірити Пекіну таке посередництво.

Президент України Володимир Зеленський заявив у липні, що не хоче, щоб Китай, у якого з Росією партнерство "без обмежень", виступав посередником, але висловив сподівання, що Пекін чинитиме більший тиск на Москву, щоб покласти край війні.