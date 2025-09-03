Сі Цзіньпін попередив про вибір між миром і війною на параді з Путіним та Кім Чен Ином
Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що світ сьогодні повинен "вибрати між миром і війною", виступаючи на військовому параді, на якому були присутні диктатор РФ Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Сьогодні людство знову має вибирати між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємовигідною співпрацею або грою з нульовою сумою", – сказав Сі, не вдаючись до подробиць і не наводячи конкретних прикладів.
Він також високо оцінив роль Китаю у Другій світовій війні: "Китайський народ, принісши великі національні жертви, зробив значний внесок у порятунок людської цивілізації та збереження миру у світі".
"Історія нагадує нам, що доля людства тісно пов’язана", - додав Сі Цзіньпін.
Лідер Китаю підкреслив, що "тільки ставлячись один до одного як до рівних, живучи в гармонії та підтримуючи один одного, всі країни та нації можуть підтримувати спільну безпеку, усувати корінні причини війни та запобігати повторенню історичних трагедій".
Парад у Китаї
Як відомо, сьогодні у Пекіні, столиці Китаю, відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершення Другої світової війни. Це був найбільший парад в історії Китаю.
Зокрема, армія КНР продемонструвала свою новітню зброю та техніку. На параді були представлені ядерні ракети, винищувачі, дрони різних типів та багато іншого.
Серед присутніх були російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин. Троє лідерів спілкувалися та віталися рукостисканням на червоній доріжці.
ЗМІ звернули увагу, що їхня поведінка стала "сигналом непокори Заходу", враховуючи торгівельні мита та нестабільну політику президента США Дональда Трампа, що загострює відносини країни як із союзниками, так і з суперниками.
Тим часом Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів.