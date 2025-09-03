ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сі Цзіньпін попередив про вибір між миром і війною на параді з Путіним та Кім Чен Ином

Середа 03 вересня 2025 12:39
UA EN RU
Сі Цзіньпін попередив про вибір між миром і війною на параді з Путіним та Кім Чен Ином Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що світ сьогодні повинен "вибрати між миром і війною", виступаючи на військовому параді, на якому були присутні диктатор РФ Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні людство знову має вибирати між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємовигідною співпрацею або грою з нульовою сумою", – сказав Сі, не вдаючись до подробиць і не наводячи конкретних прикладів.

Він також високо оцінив роль Китаю у Другій світовій війні: "Китайський народ, принісши великі національні жертви, зробив значний внесок у порятунок людської цивілізації та збереження миру у світі".

"Історія нагадує нам, що доля людства тісно пов’язана", - додав Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю підкреслив, що "тільки ставлячись один до одного як до рівних, живучи в гармонії та підтримуючи один одного, всі країни та нації можуть підтримувати спільну безпеку, усувати корінні причини війни та запобігати повторенню історичних трагедій".

Парад у Китаї

Як відомо, сьогодні у Пекіні, столиці Китаю, відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершення Другої світової війни. Це був найбільший парад в історії Китаю.

Зокрема, армія КНР продемонструвала свою новітню зброю та техніку. На параді були представлені ядерні ракети, винищувачі, дрони різних типів та багато іншого.

Серед присутніх були російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин. Троє лідерів спілкувалися та віталися рукостисканням на червоній доріжці.

ЗМІ звернули увагу, що їхня поведінка стала "сигналом непокори Заходу", враховуючи торгівельні мита та нестабільну політику президента США Дональда Трампа, що загострює відносини країни як із союзниками, так і з суперниками.

Тим часом Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сі Цзіньпін Китай
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці