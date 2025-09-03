Си Цзиньпин предупредил о выборе между миром и войной на параде с Путиным и Ким Чен Ыном

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня должен "выбрать между миром и войной", выступая на военном параде, на котором присутствовали диктатор РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Сегодня человечество снова должно выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодным сотрудничеством или игрой с нулевой суммой", - сказал Си, не вдаваясь в подробности и не приводя конкретных примеров.

Он также высоко оценил роль Китая во Второй мировой войне: "Китайский народ, принеся большие национальные жертвы, внес значительный вклад в спасение человеческой цивилизации и сохранение мира в мире".

"История напоминает нам, что судьба человечества тесно связана", - добавил Си Цзиньпин.

Лидер Китая подчеркнул, что "только относясь друг к другу как к равным, живя в гармонии и поддерживая друг друга, все страны и нации могут поддерживать общую безопасность, устранять коренные причины войны и предотвращать повторение исторических трагедий".