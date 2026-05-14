Сі Цзіньпін несподівано став на бік Трампа у питанні Ірану

Ядерна зброя для Ірану - табу

Сполучені Штати і Китай зійшлись в одній принциповій позиції: Іран не може і не повинен отримати ядерну зброю.

Ця домовленість стала однією з ключових за підсумками переговорів президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляє Білий дім.

Ормузька протока залишиться відкритою

Окремо лідери двох країн погодились, що Ормузька протока - стратегічний морський шлях - має залишатися відкритою для вільного транспортування енергоносіїв.

Сі Цзіньпін також висловив позицію Пекіна щодо протоки:

проти її мілітаризації;

проти будь-яких спроб запровадити плату за прохід через неї.

Ще один момент з переговорів - Сі Цзіньпін заявив про інтерес до збільшення закупівель американської нафти. Таким чином Пекін хоче зменшити власну залежність від постачань через Ормузьку протоку.

Зустріч відбулась у рамках візиту Дональда Трампа до Китаю - першого за останні дев'ять років. Переговори пройшли у Великій залі народних зборів у Пекіні 14 травня.

Разом з Трампом прибула делегація, до якої увійшли держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, мільярдер Ілон Маск, а також торговельний представник Джеймісон Гріер та глава Міністерства фінансів Скотт Бессент.