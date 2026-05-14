UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сі Цзіньпін несподівано став на бік Трампа у питанні Ірану

14:52 14.05.2026 Чт
2 хв
Що обговорили лідери двох наддержав?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)

США і Китай на зустрічі в Пекіні погодились, що Іран не повинен отримати ядерну зброю - ніколи і за жодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Білого дому в X.

Читайте також: Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: чому цей візит такий важливий


Ядерна зброя для Ірану - табу

Сполучені Штати і Китай зійшлись в одній принциповій позиції: Іран не може і не повинен отримати ядерну зброю.

Ця домовленість стала однією з ключових за підсумками переговорів президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляє Білий дім.

Ормузька протока залишиться відкритою

Окремо лідери двох країн погодились, що Ормузька протока - стратегічний морський шлях - має залишатися відкритою для вільного транспортування енергоносіїв.

Сі Цзіньпін також висловив позицію Пекіна щодо протоки:

  • проти її мілітаризації;
  • проти будь-яких спроб запровадити плату за прохід через неї.

Ще один момент з переговорів - Сі Цзіньпін заявив про інтерес до збільшення закупівель американської нафти. Таким чином Пекін хоче зменшити власну залежність від постачань через Ормузьку протоку.

Зустріч відбулась у рамках візиту Дональда Трампа до Китаю - першого за останні дев'ять років. Переговори пройшли у Великій залі народних зборів у Пекіні 14 травня.

Разом з Трампом прибула делегація, до якої увійшли держсекретар США Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, мільярдер Ілон Маск, а також торговельний представник Джеймісон Гріер та глава Міністерства фінансів Скотт Бессент.

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп говорив, що планує провести з Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном, а головною темою зустрічі він назвав торгівлю.

Як повідомляло РБК-Україна, китайські компанії обговорювали з Іраном можливий продаж зброї - з планами відправити її через треті країни, щоб приховати походження. Пекін подібні звинувачення раніше заперечував.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиКитайІранДональд ТрампСі Цзіньпін