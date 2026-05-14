Китайські фірми планують таємно продавати зброю Ірану, - NYT

03:49 14.05.2026 Чт
2 хв
Раніше в КНР відхиляли подібні звинувачення
aimg Юлія Маловічко
Китайські фірми планують таємно продавати зброю Ірану, - NYT Фото: лазерна зброя в КНР (Getty Images)
Китайські компанії обговорювали продаж зброї з Іраном, плануючи відправити її через інші країни, щоб приховати походження військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонімні джерела New York Times.

"Сполучені Штати зібрали розвідувальні дані про те, що китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї. Незрозуміло, скільки зброї було поставлено, якщо взагалі було, і якою мірою китайські чиновники схвалили продаж", - йдеться в матеріалі.

Передбачалось, що це питанння глава Білого дому з'ясовуватиме на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Подібна інформація щодо допомоги Тегерану спливала вже не раз, але Пекін її заперечував.

Офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними, дійшли різних висновків щодо того, чи вже було відправлено зброю до третіх країн. Однак, схоже, жодна китайська зброя не використовувалася на полі бою проти американських чи ізраїльських військ з моменту початку війни проти Ірану наприкінці лютого.

Як пише NYT, американські чиновники вважають, що зусилля Китаю щодо постачання військового обладнання Ірану є неприйнятними, і хочуть, щоб китайський уряд заблокував будь-які передачі зброї.

Нагадаємо, Дональд Трамп наразі перебуває з візитом в КНР - вперше за 9 років. На саміті з Сі Цзіньпінем планується продовжити торгівельну угоду між двома провідними економіками світу, а також обговорити війну в Ірані.

Однак Трамп публічно применшив імовірність того, що йому потрібна буде допомога від Китаю у вирішенні конфлікту на Блиькому Сході. Хоча раніше повідомлялось, що в його оточенні сподіваються, що Пекін переконає Тегеран розблокувати Ормузьку протоку.

Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес