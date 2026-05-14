Китайські фірми планують таємно продавати зброю Ірану, - NYT

Китайські компанії обговорювали продаж зброї з Іраном, плануючи відправити її через інші країни, щоб приховати походження військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонімні джерела New York Times.

"Сполучені Штати зібрали розвідувальні дані про те, що китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї. Незрозуміло, скільки зброї було поставлено, якщо взагалі було, і якою мірою китайські чиновники схвалили продаж", - йдеться в матеріалі.

Передбачалось, що це питанння глава Білого дому з'ясовуватиме на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Подібна інформація щодо допомоги Тегерану спливала вже не раз, але Пекін її заперечував.

Офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними, дійшли різних висновків щодо того, чи вже було відправлено зброю до третіх країн. Однак, схоже, жодна китайська зброя не використовувалася на полі бою проти американських чи ізраїльських військ з моменту початку війни проти Ірану наприкінці лютого.