Си Цзиньпин неожиданно стал на сторону Трампа в вопросе Ирана

Ядерное оружие для Ирана - табу

Соединенные Штаты и Китай сошлись в одной принципиальной позиции: Иран не может и не должен получить ядерное оружие.

Эта договоренность стала одной из ключевых по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина, сообщает Белый дом.

Ормузский пролив останется открытым

Отдельно лидеры двух стран согласились, что Ормузский пролив - стратегический морской путь - должен оставаться открытым для свободной транспортировки энергоносителей.

Си Цзиньпин также выразил позицию Пекина по проливу:

против его милитаризации;

против любых попыток ввести плату за проход через него.

Еще один момент из переговоров - Си Цзиньпин заявил об интересе к увеличению закупок американской нефти. Таким образом Пекин хочет уменьшить собственную зависимость от поставок через Ормузский пролив.

Встреча состоялась в рамках визита Дональда Трампа в Китай - первого за последние девять лет. Переговоры прошли в Большом зале народного собрания в Пекине 14 мая.

Вместе с Трампом прибыла делегация, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер и глава Министерства финансов Скотт Бессент.