Си Цзиньпин неожиданно стал на сторону Трампа в вопросе Ирана

США и Китай на встрече в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие - никогда и ни при каких условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома в X.
Соединенные Штаты и Китай сошлись в одной принципиальной позиции: Иран не может и не должен получить ядерное оружие.
Эта договоренность стала одной из ключевых по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина, сообщает Белый дом.
Отдельно лидеры двух стран согласились, что Ормузский пролив - стратегический морской путь - должен оставаться открытым для свободной транспортировки энергоносителей.
Си Цзиньпин также выразил позицию Пекина по проливу:
Еще один момент из переговоров - Си Цзиньпин заявил об интересе к увеличению закупок американской нефти. Таким образом Пекин хочет уменьшить собственную зависимость от поставок через Ормузский пролив.
Встреча состоялась в рамках визита Дональда Трампа в Китай - первого за последние девять лет. Переговоры прошли в Большом зале народного собрания в Пекине 14 мая.
Вместе с Трампом прибыла делегация, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер и глава Министерства финансов Скотт Бессент.
Напомним, накануне саммита Трамп говорил, что планирует провести с Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном, а главной темой встречи он назвал торговлю.
Как сообщало РБК-Украина, китайские компании обсуждали с Ираном возможную продажу оружия - с планами отправить его через третьи страны, чтобы скрыть происхождение. Пекин подобные обвинения ранее отрицал.