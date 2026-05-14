Ормузский пролив Война в Украине

Си Цзиньпин неожиданно стал на сторону Трампа в вопросе Ирана

14:52 14.05.2026 Чт
2 мин
Что обсудили лидеры двух сверхдержав?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

США и Китай на встрече в Пекине согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие - никогда и ни при каких условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома в X.

Читайте также: Трамп прибыл в Китай впервые за девять лет: почему этот визит так важен


Ядерное оружие для Ирана - табу

Соединенные Штаты и Китай сошлись в одной принципиальной позиции: Иран не может и не должен получить ядерное оружие.

Эта договоренность стала одной из ключевых по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина, сообщает Белый дом.

Ормузский пролив останется открытым

Отдельно лидеры двух стран согласились, что Ормузский пролив - стратегический морской путь - должен оставаться открытым для свободной транспортировки энергоносителей.

Си Цзиньпин также выразил позицию Пекина по проливу:

  • против его милитаризации;
  • против любых попыток ввести плату за проход через него.

Еще один момент из переговоров - Си Цзиньпин заявил об интересе к увеличению закупок американской нефти. Таким образом Пекин хочет уменьшить собственную зависимость от поставок через Ормузский пролив.

Встреча состоялась в рамках визита Дональда Трампа в Китай - первого за последние девять лет. Переговоры прошли в Большом зале народного собрания в Пекине 14 мая.

Вместе с Трампом прибыла делегация, в которую вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер и глава Министерства финансов Скотт Бессент.

Напомним, накануне саммита Трамп говорил, что планирует провести с Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном, а главной темой встречи он назвал торговлю.

Как сообщало РБК-Украина, китайские компании обсуждали с Ираном возможную продажу оружия - с планами отправить его через третьи страны, чтобы скрыть происхождение. Пекин подобные обвинения ранее отрицал.

