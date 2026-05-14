Сі Цзіньпін може закінчити війну в Україні одним дзвінком, - сенатор Грем

15:37 14.05.2026 Чт
Сенатор пропонує покарати Китай, якщо він не допоможе завершити конфлікт
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Ліндсі Грем (Getty Images)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін здатний припинити війни в Україні та Ірані одним телефонним дзвінком завдяки тому, що він залишається головним покупцем російської нафти та газу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сенатор Ліндсі Грем заявив в етері Fox News.

Він зазначив, що Китай наразі залишається головним покупцем російської нафти та газу, що дозволяє підтримувати режим диктатор Володимира Путіна. Крім того, Грем зауважив, що Пекін викуповує 90% іранської нафти.

За словами сенатора, якби КНР припинила ці закупівлі, Іран "вилетів би з бізнесу". Саме тому Пекін має можливість завершити обидва конфлікти, якщо виявить таке бажання.

"І моє послання президенту Трампу (президент США Дональд Трамп, - ред.) - ми вас підтримуємо. І якщо Китай продовжить це робити, при цьому не заплативши ціну за дестабілізацію світу, тоді ми зробимо величезну помилку", - наголосив Грем.

Сенатор розповів, що підготував законопроєкт, який дозволить запровадити тарифи проти Китаю за купівлю російської нафти та газу.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Китаю 13 травня вперше за дев'ять років. Разом із президентом США до Пекіна прибула велика бізнес-делегація, до якої увійшли керівники Apple, Nvidia та Tesla.

МЗС Китаю офіційно повідомило, що візит Трампа до Китаю триватиме з 13 до 15 травня.

Перед цим Трамп заявив журналістам, що планує провести із Сі Цзіньпіном "довгу розмову" про війну з Іраном. Водночас він применшив значення можливої допомоги Пекіна у врегулюванні конфлікту.

Зазначимо, зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна розпочалася 14 травня у Великому залі народних зборів у Пекіні. Президента США зустріли з офіційною церемонією та почесною вартою.

