Швидко не буде. Як угода з Іраном змінить ціни на АЗС та чому бензин не падає

Світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня з березня, тож в Антимонопольному комітеті бачать всі підстави для знищення цін і на українських АЗС.
Чи підуть до низу ціни на пальне та чому вартість бензину практично не змінюється, - РБК-Україна розпитало паливного експерта та директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна.
Як повідомило Reuters, сьогодні фʼючерси на нафту Brent знизилися до 77,96 долара за барель, а американська WTI просіла до 74,96 долара. Це стало прямим наслідком підписання угоди між США та Іраном про завершення війни.
Зниження світових нафтових індексів на 17% - це прямий дороговказ для українських заправок, наголошував голова АМКУ Павло Кириленко. Зважаючи на це, існують всі підстави знижувати роздрібні ціни "тут і зараз".
"Затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", - говорив він.
За словами паливного експерта Куюна, реальна ціна на дизель стрімко йде вниз - з пікових значень кінця квітня та початку травня вона вже впала на 10 гривень на літрі.
Оптові ціни на свіжі партії пального, орієнтовані на нові котирування, наразі становлять близько 60-63 гривень.
Водночас на заправках падіння відбувається поступово через об'єктивну інерцію ринку. Зараз на АЗС фізично приходить пальне, закуплене за старими контрактами кілька тижнів тому, собівартість якого становить 70-72 гривні за літр.
Мережі не можуть продавати його в мінус, тому роздрібні ціни знижуються лише в міру розпродажу старих запасів.
"Швидко воно не буде, бо є фізичні запаси. І нікуди ти від цього не подінешся", - зазначив Куюн.
На відміну від дизельного пального, оптові ціни на бензин зафіксувалися.
Сьогодні середня ціна на колонках становить 75 гривень за літр при оптовій вартості близько 72 гривень. Маржа у 3 гривні лише покриває експлуатаційні витрати АЗС, тобто компанії працюють в нуль, пояснив РБК-Україна Куюн.
Фіксація цін на бензин викликана кількома причинами:
Як зазначив Куюн, ситуація прийде в баланс, як тільки ринок наповниться пальним за новими зниженими цінами.
"Все буде. Всі хочуть низьких цін. Низька ціна - це продажі. А це значить, що буде реанімований попит. Торгувати по 80-90 гривень за літр нікому не цікаво. Тому все прийде в баланс", - резюмував він.