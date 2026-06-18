Обвал цін: які АЗС 18 червня різко знизили вартість бензину, дизеля та газу

На українських АЗС місцями зафіксовано неочікуваний обвал цін на пальне. Суттєвий цінопад демонструє державна "Укрнафта", яка збільшує відрив від конкурентів.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне у четвер, 18 червня, та де шукати найнижчі цінники.

Головне: Бензин : Державна "Укрнафта" влаштувала цінопад, знизивши вартість фірмового А-95 Energy одразу на 3 гривні - до 73,90 грн/л.

: Державна "Укрнафта" влаштувала цінопад, знизивши вартість фірмового А-95 Energy одразу на 3 гривні - до 73,90 грн/л. Дизель : Вартість дизельного пального трохи пішла на спад на SOCAR, а "Укрнафта" обвалила цінники на 2-4 гривні, пропонуючи ДП по 77,90 грн проти 83,90 грн у приватних мережах-гігантах.

: Вартість дизельного пального трохи пішла на спад на SOCAR, а "Укрнафта" обвалила цінники на 2-4 гривні, пропонуючи ДП по 77,90 грн проти 83,90 грн у приватних мережах-гігантах. Газ: Автогаз також продемонстрував приємне здешевлення - на АЗС SOCAR ціна впала на 1 гривню (до 44,90 грн), а на "Укрнафті" пальне скинуло 2 гривні й наразі є найдешевшим на ринку - 40,90 грн/л.

Що змінилося на АЗС

Поки приватні мережі як OKKO та WOG тримають цінники незмінними, SOCAR та державна "Укрнафта" переписали прайси.

Порівняно з попереднім днем, 17 червня, на АЗС SOCAR на 1 гривню подешевшали дизельне пальне (як преміальне, так і звичайне) та скраплений газ.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 18 червня (інфографіка РБК-Україна)

Втім, найвідчутніше зниження продемонструвала мережа "Укрнафта", яка традиційно тримає найнижчі цінники. Тут фірмовий бензин А-95 (Energy) скинув одразу 3 гривні, дизель подешевшав на 2-4 гривні, а автогаз став вигіднішим на 2 гривні.

Деталізація цін на АЗС 18 червня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 86,90 грн

ДП Євро: 83,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 86,90 грн

ДП Євро-5: 83,90 грн

Газ: 44,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 87,90 грн

ДП NANO: 84,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"