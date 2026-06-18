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Обвал цін: які АЗС 18 червня різко знизили вартість бензину, дизеля та газу

11:35 18.06.2026 Чт
2 хв
Одна з мереж автозаправок знизила ціни одразу на 3-4 гривні на літрі
aimg Марія Кучерявець
Обвал цін: які АЗС 18 червня різко знизили вартість бензину, дизеля та газу Фото: окремі мережі АЗС помітно знизили ціни на пальне (інфографіка РБК-Україна)
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На українських АЗС місцями зафіксовано неочікуваний обвал цін на пальне. Суттєвий цінопад демонструє державна "Укрнафта", яка збільшує відрив від конкурентів.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне у четвер, 18 червня, та де шукати найнижчі цінники.

Головне:

  • Бензин: Державна "Укрнафта" влаштувала цінопад, знизивши вартість фірмового А-95 Energy одразу на 3 гривні - до 73,90 грн/л.
  • Дизель: Вартість дизельного пального трохи пішла на спад на SOCAR, а "Укрнафта" обвалила цінники на 2-4 гривні, пропонуючи ДП по 77,90 грн проти 83,90 грн у приватних мережах-гігантах.
  • Газ: Автогаз також продемонстрував приємне здешевлення - на АЗС SOCAR ціна впала на 1 гривню (до 44,90 грн), а на "Укрнафті" пальне скинуло 2 гривні й наразі є найдешевшим на ринку - 40,90 грн/л.

Що змінилося на АЗС

Поки приватні мережі як OKKO та WOG тримають цінники незмінними, SOCAR та державна "Укрнафта" переписали прайси.

Порівняно з попереднім днем, 17 червня, на АЗС SOCAR на 1 гривню подешевшали дизельне пальне (як преміальне, так і звичайне) та скраплений газ.

Обвал цін: які АЗС 18 червня різко знизили вартість бензину, дизеля та газу

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 18 червня (інфографіка РБК-Україна)

Втім, найвідчутніше зниження продемонструвала мережа "Укрнафта", яка традиційно тримає найнижчі цінники. Тут фірмовий бензин А-95 (Energy) скинув одразу 3 гривні, дизель подешевшав на 2-4 гривні, а автогаз став вигіднішим на 2 гривні.

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Деталізація цін на АЗС 18 червня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 86,90 грн
  • ДП Євро: 83,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 86,90 грн
  • ДП Євро-5: 83,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 87,90 грн
  • ДП NANO: 84,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 77,90 грн
  • ДП: 77,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
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