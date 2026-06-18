Быстро не будет. Как сделка с Ираном изменит цены на АЗС и почему бензин не падает

Как сообщило Reuters, сегодня фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 77,96 доллара за баррель, а американская WTI просела до 74,96 доллара. Это стало прямым следствием подписания сделки между США и Ираном о прекращении войны.

Снижение мировых нефтяных индексов на 17% - это прямой ориентир для украинских заправок, подчеркивал глава АМКУ Павел Кириленко. Учитывая это, есть все основания снижать розничные цены "здесь и сейчас".

"Затягивать здесь нет никакого смысла для реализаторов светлых нефтепродуктов", - говорил он.

Дизель падает, но с инерцией

По словам топливного эксперта Куюна, реальная цена на дизель стремительно идет вниз - с пиковых значений конца апреля и начала мая она уже упала на 10 гривен за литр.

Оптовые цены на свежие партии топлива, ориентированные на новые котировки, в настоящее время составляют около 60-63 гривен.

В то же время на заправках падение происходит постепенно из-за объективной инерции рынка. Сейчас на АЗС физически поступает топливо, закупленное по старым контрактам несколько недель назад, себестоимость которого составляет 70-72 гривны за литр.

Сети не могут продавать его в убыток, поэтому розничные цены снижаются лишь по мере распродажи старых запасов.

"Быстро оно не будет, потому что есть физические запасы. И никуда от этого не деться", - отметил Куюн.

Почему зафиксировались цены на бензин

В отличие от дизельного топлива, оптовые цены на бензин стабилизировались.

Сегодня средняя цена на заправках составляет 75 гривен за литр при оптовой стоимости около 72 гривен. Маржа в 3 гривны лишь покрывает эксплуатационные расходы АЗС, то есть компании работают в нуль, пояснил РБК-Украина Куюн.

Фиксация цен на бензин вызвана несколькими причинами:

Дефицит поставок: по ряду направлений импорт перенесен на более поздние сроки.

по ряду направлений импорт перенесен на более поздние сроки. Проблема с Молдовой: поставки из этого направления прекратились, поскольку Украина с 1 июля переходит на стандарт Е10, а молдавский рынок предлагает только Е0. Трейдеры боятся покупать такое топливо, потому что не успеют его распродать.

поставки из этого направления прекратились, поскольку Украина с 1 июля переходит на стандарт Е10, а молдавский рынок предлагает только Е0. Трейдеры боятся покупать такое топливо, потому что не успеют его распродать. Медленное падение в мире: весной бензин подорожал значительно меньше, чем дизель (на 15 гривен против 30), поэтому сейчас он и снижается медленнее.

Как отметил Куюн, ситуация придет в равновесие, как только рынок наполнится топливом по новым сниженным ценам.

"Все будет. Все хотят низких цен. Низкая цена - это продажи. А это значит, что спрос восстановится. Торговать по 80-90 гривен за литр никому не интересно. Поэтому все придет в баланс", - резюмировал он.