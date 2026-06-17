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Українські АЗС мають підстави знизити ціни, - АМКУ

23:10 17.06.2026 Ср
2 хв
Дизель вже впав на 1-3 грн, а бензин навіть не ворухнувся
aimg Валерія Абабіна
Українські АЗС мають підстави знизити ціни, - АМКУ Фото: голова АМКУ заявив, що АЗС мають підстави знижувати ціни (Getty Images)
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Оператори АЗС мають підстави почати знижувати роздрібні ціни на бензин слідом за падінням ціни світової нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови АМКУ Павла Кириленка в ефірі "Суспільного".

За словами Кириленка, світові нафтові індекси знизилися на 17%, що є "прямим дороговказом" для зниження роздрібних цін на заправках.

"Зараз саме той момент, коли ключові гравці на ринку світлих нафтопродуктів мають починати зменшення ціни", – наголосив голова АМКУ.

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Кириленко зазначив, що протягом тижня дизельне пальне подешевшало на 1-3 гривні, тоді як на бензин зниження "фактично не відбулося".

На запитання про терміни голова АМКУ відповів, що знижувати ціни можна "тут і зараз", оскільки падіння нафтових котирувань є стійким і послідовним.

"Затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", – підкреслив він.

Кириленко також нагадав учасникам ринку про рекомендації АМКУ та закликав знижувати ціни "не змовляючись між собою, як вони це демонстрували в ході реалізації збільшення цін".

Нагадаємо, у квітні АМКУ дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на приведення роздрібних цін у відповідність до об'єктивних економічних факторів.

Тоді ж Кириленко заявляв у Раді, що АМКУ не зафіксував доказів змови, але попередив – у разі виявлення порушень мережам загрожують штрафи.

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