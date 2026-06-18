Ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня за кілька місяців, - Reuters
Ціни на нафту у четвер впали понад 1% і досягли найнижчого рівня з першого торгового дня після початку війни з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ціна нафти Brent знизилися на 1,02 долара (1,28%) – до 78,53 долара за барель. Американська нафта WTI впала на 1,48 долара (1,93%) – до 75,31 долара за барель.
Brent опустився до найнижчого рівня з 2 березня – першого торгового дня після ударів США та Ізраїлю по Ірану. WTI – до мінімуму з 4 березня.
Чому падає
Угода між США та Іраном передбачає припинення конфлікту, повторне відкриття Ормузької протоки та послаблення санкцій проти Тегерана.
Меморандум із 14 пунктів запускає 60-денний переговорний період, протягом якого Іран дозволить вільне проходження Ормузькою протокою – ключовим нафтогазовим судноплавним шляхом.
Повний рух транспорту через протоку має відновитися протягом 30 днів.
"Енергетичні ринки продовжують агресивно враховувати швидше, ніж очікувалося, повернення іранських барелів", – пояснив аналітик IG Тоні Сікамор.
Прогнози банків
Goldman Sachs очікує, що експорт країн Перської затоки нормалізується до довоєнного рівня до кінця липня, а видобуток сирої нафти відновиться до жовтня. За оцінками банку, для цього потоки з Ормузького регіону мають зрости на 13 млн барелів на день – приблизно до 70% від довоєнного рівня.
BNP Paribas більш обережний: банк розглядає 75 доларів за барель як "стійкий нижній рівень на найближче майбутнє", враховуючи втрати поставок та вищий попит. До війни Brent торгувався за 60-70 доларів.
Фактор Китаю
Додатковий тиск на ціни створює Китай. За прогнозом дослідницького підрозділу PetroChina, другий за величиною споживач нафти у світі спожитиме 753 млн метричних тонн у 2026 році – на 4,9% менше, ніж у 2025 році, через перехід на нові джерела енергії та високі ціни.
Що залишається невирішеним
Угода відкладає складніші питання – зокрема ядерну програму Ірану. Також вона вимагає від США та партнерів розробити план відновлення Ірану на 300 млрд доларів.
Нагадаємо, 15 червня ціни на нафту обвалилися до мінімуму з 10 березня після того, як Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном та зняття морської блокади.
Утім експерти попереджають, що мільйони барелів нафти не з'являться в Європі миттєво: 118 завантажених танкерів застрягли в Перській затоці, а інфраструктура частково зруйнована.