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Ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня за кілька місяців, - Reuters

16:00 18.06.2026 Чт
2 хв
Іранська нафта повертається на ринок швидше за прогнози
aimg Валерія Абабіна
Ціни на нафту обвалилися до найнижчого рівня за кілька місяців, - Reuters Фото: Нафта обвалилася в ціні після угоди між США та Іраном (Getty Images)
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Ціни на нафту у четвер впали понад 1% і досягли найнижчого рівня з першого торгового дня після початку війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціна нафти Brent знизилися на 1,02 долара (1,28%) – до 78,53 долара за барель. Американська нафта WTI впала на 1,48 долара (1,93%) – до 75,31 долара за барель.

Brent опустився до найнижчого рівня з 2 березня – першого торгового дня після ударів США та Ізраїлю по Ірану. WTI – до мінімуму з 4 березня.

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Чому падає

Угода між США та Іраном передбачає припинення конфлікту, повторне відкриття Ормузької протоки та послаблення санкцій проти Тегерана.

Меморандум із 14 пунктів запускає 60-денний переговорний період, протягом якого Іран дозволить вільне проходження Ормузькою протокою – ключовим нафтогазовим судноплавним шляхом.

Повний рух транспорту через протоку має відновитися протягом 30 днів.

"Енергетичні ринки продовжують агресивно враховувати швидше, ніж очікувалося, повернення іранських барелів", – пояснив аналітик IG Тоні Сікамор.

Прогнози банків

Goldman Sachs очікує, що експорт країн Перської затоки нормалізується до довоєнного рівня до кінця липня, а видобуток сирої нафти відновиться до жовтня. За оцінками банку, для цього потоки з Ормузького регіону мають зрости на 13 млн барелів на день – приблизно до 70% від довоєнного рівня.

BNP Paribas більш обережний: банк розглядає 75 доларів за барель як "стійкий нижній рівень на найближче майбутнє", враховуючи втрати поставок та вищий попит. До війни Brent торгувався за 60-70 доларів.

Фактор Китаю

Додатковий тиск на ціни створює Китай. За прогнозом дослідницького підрозділу PetroChina, другий за величиною споживач нафти у світі спожитиме 753 млн метричних тонн у 2026 році – на 4,9% менше, ніж у 2025 році, через перехід на нові джерела енергії та високі ціни.

Що залишається невирішеним

Угода відкладає складніші питання – зокрема ядерну програму Ірану. Також вона вимагає від США та партнерів розробити план відновлення Ірану на 300 млрд доларів.

Нагадаємо, 15 червня ціни на нафту обвалилися до мінімуму з 10 березня після того, як Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном та зняття морської блокади.

Утім експерти попереджають, що мільйони барелів нафти не з'являться в Європі миттєво: 118 завантажених танкерів застрягли в Перській затоці, а інфраструктура частково зруйнована.

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