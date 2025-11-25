ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Швидкісний інтернет в Україні стане доступний усім: Зеленський підписав закон

Вівторок 25 листопада 2025 13:53
UA EN RU
Швидкісний інтернет в Україні стане доступний усім: Зеленський підписав закон Тепер оператори зобов’язані забезпечувати мінімальний рівень швидкості інтернету (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Володимир Зеленський підписав закон № 12094, який встановлює стандарти мобільного інтернету. Тепер швидкість з’єднання стане офіційним показником, а оператори мають забезпечувати мінімальний рівень якості.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Швидкість як обов’язковий стандарт

Раніше оператори декларували лише теоретичні показники. Новий закон робить швидкість інтернету офіційним параметром якості, що дозволить державі контролювати дотримання стандартів та швидше реагувати на проблемні зони.

Контроль якості через смартфон

Українці зможуть самостійно робити спідтести, а результати автоматично надходитимуть до Національної комісії з електронних комунікацій (НКЕК). Це допоможе телеком-регулятору оперативніше виявляти проблеми та покращувати якість зв’язку у різних регіонах.

Покриття для сіл і нацроумінг

Скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості, де досі немає стабільного зв’язку. Крім того, нацроумінг дозволить українцям залишатися на зв’язку навіть у надзвичайних ситуаціях, перемикаючись між операторами.

Що дає новий закон

Закон робить мобільний інтернет більш швидким, прогнозованим і доступним для кожного українця, незалежно від місця проживання.

Це ще один крок до модернізації телеком-інфраструктури країни та забезпечення стабільного зв’язку навіть у кризових умовах.

Читайте також про те, що український уряд створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Раніше ми писали про те, що в Україні запустили відкрите тестування технології Starlink Direct to Cell від SpaceX. Вона дає змогу абонентам "Київстар" надсилати й отримувати SMS там, де відсутнє мобільне покриття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Інтернет
Новини
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України