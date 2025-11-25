Швидкісний інтернет в Україні стане доступний усім: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон № 12094, який встановлює стандарти мобільного інтернету. Тепер швидкість з’єднання стане офіційним показником, а оператори мають забезпечувати мінімальний рівень якості.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram .

Швидкість як обов’язковий стандарт

Раніше оператори декларували лише теоретичні показники. Новий закон робить швидкість інтернету офіційним параметром якості, що дозволить державі контролювати дотримання стандартів та швидше реагувати на проблемні зони.

Контроль якості через смартфон

Українці зможуть самостійно робити спідтести, а результати автоматично надходитимуть до Національної комісії з електронних комунікацій (НКЕК). Це допоможе телеком-регулятору оперативніше виявляти проблеми та покращувати якість зв’язку у різних регіонах.

Покриття для сіл і нацроумінг

Скасування мораторію на перевірки стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережу в сільській місцевості, де досі немає стабільного зв’язку. Крім того, нацроумінг дозволить українцям залишатися на зв’язку навіть у надзвичайних ситуаціях, перемикаючись між операторами.

Що дає новий закон

Закон робить мобільний інтернет більш швидким, прогнозованим і доступним для кожного українця, незалежно від місця проживання.

Це ще один крок до модернізації телеком-інфраструктури країни та забезпечення стабільного зв’язку навіть у кризових умовах.