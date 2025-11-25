Скоростной интернет в Украине станет доступен всем: Зеленский подписал закон

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

Скорость как обязательный стандарт

Ранее операторы декларировали лишь теоретические показатели. Новый закон делает скорость интернета официальным параметром качества, что позволит государству контролировать соблюдение стандартов и быстрее реагировать на проблемные зоны.

Контроль качества через смартфон

Украинцы смогут самостоятельно делать спидтесты, а результаты автоматически будут поступать в Национальную комиссию по электронным коммуникациям (НКЭК). Это поможет телеком-регулятору оперативно выявлять проблемы и улучшать качество связи в разных регионах.

Покрытие для сел и нацроуминг

Отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее развивать сеть в сельской местности, где до сих пор нет стабильной связи. Кроме того, нацроуминг позволит украинцам оставаться на связи даже в чрезвычайных ситуациях, переключаясь между операторами.

Что дает новый закон

Закон делает мобильный интернет более быстрым, прогнозируемым и доступным для каждого украинца, независимо от места проживания.

Это еще один шаг к модернизации телеком-инфраструктуры страны и обеспечению стабильной связи даже в кризисных условиях.