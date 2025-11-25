ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Скоростной интернет в Украине станет доступен всем: Зеленский подписал закон

Вторник 25 ноября 2025 13:53
UA EN RU
Скоростной интернет в Украине станет доступен всем: Зеленский подписал закон Теперь операторы обязаны обеспечивать минимальный уровень скорости интернета (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Владимир Зеленский подписал закон №12094, устанавливающий стандарты мобильного интернета. Теперь скорость соединения станет официальным показателем, а операторы должны обеспечивать минимальный уровень качества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Скорость как обязательный стандарт

Ранее операторы декларировали лишь теоретические показатели. Новый закон делает скорость интернета официальным параметром качества, что позволит государству контролировать соблюдение стандартов и быстрее реагировать на проблемные зоны.

Контроль качества через смартфон

Украинцы смогут самостоятельно делать спидтесты, а результаты автоматически будут поступать в Национальную комиссию по электронным коммуникациям (НКЭК). Это поможет телеком-регулятору оперативно выявлять проблемы и улучшать качество связи в разных регионах.

Покрытие для сел и нацроуминг

Отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее развивать сеть в сельской местности, где до сих пор нет стабильной связи. Кроме того, нацроуминг позволит украинцам оставаться на связи даже в чрезвычайных ситуациях, переключаясь между операторами.

Что дает новый закон

Закон делает мобильный интернет более быстрым, прогнозируемым и доступным для каждого украинца, независимо от места проживания.

Это еще один шаг к модернизации телеком-инфраструктуры страны и обеспечению стабильной связи даже в кризисных условиях.

Читайте также о том, что украинское правительство создало координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустили открытое тестирование технологии Starlink Direct to Cell от SpaceX. Она позволяет абонентам "Киевстар" отправлять и получать SMS там, где отсутствует мобильное покрытие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Интернет
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины