Скоростной интернет в Украине станет доступен всем: Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский подписал закон №12094, устанавливающий стандарты мобильного интернета. Теперь скорость соединения станет официальным показателем, а операторы должны обеспечивать минимальный уровень качества.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Скорость как обязательный стандарт
Ранее операторы декларировали лишь теоретические показатели. Новый закон делает скорость интернета официальным параметром качества, что позволит государству контролировать соблюдение стандартов и быстрее реагировать на проблемные зоны.
Контроль качества через смартфон
Украинцы смогут самостоятельно делать спидтесты, а результаты автоматически будут поступать в Национальную комиссию по электронным коммуникациям (НКЭК). Это поможет телеком-регулятору оперативно выявлять проблемы и улучшать качество связи в разных регионах.
Покрытие для сел и нацроуминг
Отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее развивать сеть в сельской местности, где до сих пор нет стабильной связи. Кроме того, нацроуминг позволит украинцам оставаться на связи даже в чрезвычайных ситуациях, переключаясь между операторами.
Что дает новый закон
Закон делает мобильный интернет более быстрым, прогнозируемым и доступным для каждого украинца, независимо от места проживания.
Это еще один шаг к модернизации телеком-инфраструктуры страны и обеспечению стабильной связи даже в кризисных условиях.
