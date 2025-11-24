ua en ru
В Україні запустили Starlink Direct to Cell: як підключити новітню технологію (інструкція)

Понеділок 24 листопада 2025 23:00
В Україні запустили Starlink Direct to Cell: як підключити новітню технологію (інструкція) В Україні почали тестувати супутникову технологію Starlink (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

В Україні запустили відкрите тестування технології Starlink Direct to Cell від SpaceX. Вона дає змогу абонентам "Київстар" надсилати й отримувати SMS там, де відсутнє мобільне покриття.

РБК-Україна розповідає, як підключити функцію Starlink Direct to Cell на вашому смартфоні.

Starlink Direct to Cell: чому ця технологія важлива

Starlink Direct to Cell може стати критично важливим інструментом зв'язку під час блекаутів і у важкодоступних або прифронтових районах.

Завдяки новій технології користувачі зможуть залишатися на зв'язку навіть під час тривалих відключень електроенергії, у віддалених селах, горах і місцях, де наземна інфраструктура пошкоджена або ще відновлюється. Це особливо важливо для рятувальників, гуманітарних місій та громадян, які проживають у прифронтових регіонах.

Технологія також відкриває додаткові можливості для бізнесу - від аграрного сектору до фінансових компаній - дозволяючи підтримувати роботу в умовах відсутності стабільного покриття.

Зазначимо, що Україна стала першою країною в Європі, яка почала використовувати цю систему.

Важливість SMS в умовах воєнного часу

Представники галузі підкреслюють важливість супутникового зв'язку в умовах воєнного часу.

"У критичні моменти важливе кожне повідомлення - воно може коштувати життя. Ми починаємо з базового рівня - обміну SMS. Мільйони українців зможуть залишатися на зв'язку навіть у найскладніших умовах", - зазначив CEO компанії "Київстар" Олександр Комаров на брифінгу.

Поки доступний тільки обмін SMS через обмежену пропускну здатність супутникового каналу.

Однак надалі планується впровадження голосових викликів і мобільного інтернету.

Перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що Україна - серед світових лідерів із впровадження Direct to Cell.

"Незважаючи на атаки на інфраструктуру та постійні блекаути, ми продовжуємо впроваджувати інновації. Надійний зв'язок за будь-яких обставин - один із ключових пріоритетів", - заявив він.

Як працює технологія Starlink Direct to Cell

Тестування доступне власникам смартфонів із підтримкою 4G (LTE) на Android.

Для пристроїв на iOS сервіс стане доступний після найближчого оновлення - його отримають iPhone 13 і новіше.

Щоб зловити супутниковий сигнал, потрібно перебувати просто неба в зоні відсутності мобільного покриття. Додаткова плата не стягується.

Покриття діє по всій території України, крім тимчасово окупованих районів, прикордонних зон і місць активних бойових дій.

Як скористатися Starlink Direct to Cell

Технічні вимоги

Доступ до технології можливий при виконанні наступних умов:

  • ви використовуєте SIM-картку з підтримкою 4G
  • ваш смартфон або модем підтримує 4G (LTE) і працює в мережі оператора
  • ваш пристрій функціонує на Android (для iOS підтримка з'явиться пізніше - на iPhone 13 і новіше після найближчого оновлення ПЗ).

Що робити, якщо ви опинилися в зоні без мобільного покриття

Вийдіть на відкритий простір

Для стабільного супутникового сигналу важливо перебувати просто неба - без високих будівель, щільних лісових масивів або інших перешкод, що перекривають пряму видимість.

Технологія особливо корисна:

  • на дачі або в заміській місцевості
  • у дорозі
  • під час риболовлі або відпочинку на природі
  • у горах і туристичних маршрутах
  • у віддалених регіонах
  • у разі тривалих блекаутів і пошкодження наземної інфраструктури.

Перевірте налаштування смартфона

Смартфон автоматично під'єднається до супутникової мережі "Kyivstar-SpaceX", якщо ввімкнено автоматичний вибір мережі.

Що потрібно зробити далі

  • Відкрийте налаштування пристрою
  • Перейдіть у розділ "Підключення" та "Мобільні мережі"
  • Виберіть свою SIM-картку
  • Відкрийте меню "Оператори мережі"
  • Увімкніть автоматичний вибір мережі.

Після підключення в рядку стану з'явиться напис "Kyivstar-SpaceX".

Важливо зазначити, що при підключенні до супутникової мережі мобільний інтернет і голосові виклики не працюють - доступний тільки обмін SMS.

Надішліть SMS і переконайтеся, що воно доставлене

Під час тестування підтримуються тільки текстові повідомлення. SMS може відправлятися довше, ніж зазвичай.

Якщо повідомлення не відправилося:

  • перевірте, що смартфон підключений саме до мережі "Kyivstar-SpaceX" (255707 4G)
  • переконайтеся, що пристрій не переключився назад у звичайну 4G-мережу
  • повторіть надсилання повідомлення.

За даними тестів у Новій Зеландії, доставлення SMS може займати від 3 до 10 хвилин. В Україні проводиться власне тестування, щоб оцінити роботу технології в локальних умовах.

Після повернення в зону покриття телефон автоматично підключиться назад до наземної мережі.

Функції голосових викликів і мобільного інтернету будуть додані пізніше - на наступних етапах впровадження.

Важливий елемент національної безпеки

"Direct to Cell забезпечує доступ до зв'язку та екстрених служб навіть поза покриттям мобільних мереж. В умовах війни це критично важливо для захисту громадян", - заявила Голова НКЕК Лілія Мальон.

У світі Direct to Cell вже показала високу ефективність в умовах стихійних лих - ураганів, повеней, пожеж.

В Україні нова технологія стане додатковим рівнем захисту та зв'язку, а в майбутньому її функціонал розширюватиметься.

Раніше ми розповідали про те, як користувачі Starlink ризикують залишитися без інтернету і що робити, щоб не втратити доступ до мережі.

Крім того, у нас є матеріал про те, як Естонія інвестує мільйони в Starlink для ЗСУ.

Також ми писали про блокування тисяч пристроїв Starlink компанією SpaceX через шахрайські схеми.

