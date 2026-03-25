Швидке потепління та грози? Синоптики пояснили, яким може бути квітень в Україні

17:28 25.03.2026 Ср
2 хв
Погода в середині весни буває непередбачувана, тож за прогнозами варто стежити уважно
aimg Ірина Костенко
Погода в квітні може бути різною (фото ілюстративне: Getty Images)

В Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику квітня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць весни.

Середня температура характерна для квітня

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою квітня, в цілому для цього місяця в Україні "характерне швидке наростання тепла".

При цьому середня мiсячна температура повітря становить:

  • по Україні - від 7 до 11 градусів тепла;
  • у гірських районах - близько 2-6°C.

Абсолютні температурні мінімуми

Спеціалісти повідомили, що абсолютний мінімум температури у квітні є таким:

  • в середньому по Україні - від 5,6 до 16,2 градусів морозу;
  • у Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях - місцями від 16,7 до 22,2 градусів морозу;
  • у південній частині та Львівській області - подекуди від 3,2 до 4,9 градусів морозу.

Абсолютні температурні максимуми

При цьому абсолютний максимум температури фіксували на такому рівні:

  • в середньому по Україні - від 24,6 до 33,3 градусів тепла;
  • у гірських районах - місцями від 21,0 до 29,3 градусів вище нуля.

Чи багато у квітні буває опадів

Експерти Укргідрометцентру розповіли, що середня мiсячна кількість опадів становить:

  • в цілому по Україні - 22-62 мм;
  • у більшості районів Закарпаття та у Карпатах - 65-84 мм;
  • на високогір'ї - 102-117 мм.

Крім того, по всій території України спостерігаються грози.

Яким може бути квітень цього року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у квітні 2026 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається:

  • по Україні - в межах 8-11 градусів вище нуля;
  • у гірських районах Карпат - близько 5-7°C.

"Що в межах норми", - уточнили в УкрГМЦ.

Тим часом місячна кількість опадів впродовж квітня очікується:

  • по Україні - близько 30-50 мм;
  • у Карпатах - близько 60-90 мм.

Такі показники, за словами фахівців, також у межах норми (80-120%).

