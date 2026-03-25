Быстрое потепление и грозы? Синоптики объяснили, каким может быть апрель в Украине

17:28 25.03.2026 Ср
2 мин
Погода в середине весны бывает непредсказуема, поэтому за прогнозами стоит следить внимательно
aimg Ирина Костенко
Погода в апреле может быть разной (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику апреля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц весны.

Средняя температура характерная для апреля

Согласно обнародованной краткой климатической характеристике апреля, в целом для этого месяца в Украине "характерно быстрое нарастание тепла".

При этом средняя месячная температура воздуха составляет:

  • по Украине - от 7 до 11 градусов тепла;
  • в горных районах - около 2-6°C.

Абсолютные температурные минимумы

Специалисты сообщили, что абсолютный минимум температуры в апреле является следующим:

  • в среднем по Украине - от 5,6 до 16,2 градусов мороза;
  • в Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях - местами от 16,7 до 22,2 градусов мороза;
  • в южной части и Львовской области - местами от 3,2 до 4,9 градусов мороза.

Абсолютные температурные максимумы

При этом абсолютный максимум температуры фиксировали на таком уровне:

  • в среднем по Украине - от 24,6 до 33,3 градусов тепла;
  • в горных районах - местами от 21,0 до 29,3 градусов выше нуля.

Много ли в апреле бывает осадков

Эксперты Укргидрометцентра рассказали, что среднее месячное количество осадков составляет:

  • в целом по Украине - 22-62 мм;
  • в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах - 65-84 мм;
  • на высокогорье - 102-117 мм.

Кроме того, по всей территории Украины наблюдаются грозы.

Каким может быть апрель этого года

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в апреле 2026 года в Украине.

Так, средняя месячная температура предполагается:

  • по Украине - в пределах 8-11 градусов выше нуля;
  • в горных районах Карпат - около 5-7°C.

"Что в пределах нормы", - уточнили в УкрГМЦ.

Между тем месячное количество осадков в течение апреля ожидается:

  • по Украине - около 30-50 мм;
  • в Карпатах - около 60-90 мм.

Такие показатели, по словам специалистов, также в пределах нормы (80-120%).

