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Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку

15:40 19.08.2026 Ср
2 хв
Військовозобов'язаних громадян України чекає новововведення
aimg Олена Бджола
Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку Фото: прапор Швейцарії (Getty Images)
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Status S у Швейцарії тепер надаватиметься лише тим громадянам України, які не порушують військові зобов'язання перед своєю країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Федерального департаменту юстиції та поліції EJPD Швейцарії.

Status S для українців у Швейцарії змінено

Вимога щодо виконання військових зобов'язань поширюється на таких громадян України, які мають:

  • вік призову,
  • перебувають у резерві,
  • добровільно вступили до лав ЗСУ.

Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих 20 серпня або пізніше. Воно не впливає на осіб, яким вже надано статус захисту S.

Обмеження статусу захисту S вимагає внесення змін до загального рішення Федеральної ради Швейцарії від 8 жовтня 2025 року.

Статус захисту для українців збережеться

Проте Швейцарія збереже тимчасовий статус захисту (Status S) для українців до 4 березня 2028 року.

Це стосується тих, хто виїхав з країни через повномасштабне вторгнення РФ.

Також з березня 2027 року перші українці, які звернуться за захистом до Швейцарії, проживатимуть в країні вже п'ять років.

Особи, які потребують захисту, мають право після 5 років проживання у Швейцарії отримати посвідку B, пов'язаною зі Status S.

Якщо статус захисту Status S буде анульовано, ці посвідки автоматично втратять чинність.

Раніше РБК-Україна писало, що інформація про те, що 18-річні українки нібито мусять надавати дані з застосунку "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС, є маніпуляцією.

Також стало відомо, що десятки українських чоловіків не отримали тимчасовий захист у Чехії. Вони не довели виконання військового обов'язку перед Україною.

Крім того, у червні кількість людей з України під тимчасовим захистом у ЄС зросла. Водночас три країни показали протилежну динаміку.

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