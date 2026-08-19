Швейцария изменила предоставление защиты украинцам призывного возраста
Status S в Швейцарии теперь будет предоставляться только гражданам Украины, которые не нарушают военные обязательства перед своей страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Федерального департамента юстиции и полиции EJPD Швейцарии.
Status S для украинцев в Швейцарии изменено
Требование к выполнению военных обязательств распространяется на граждан Украины, которые имеют:
- возраст призыва,
- находятся в резерве,
- добровольно вступили в ряды ВСУ.
Это новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным 20 августа или позже. Оно не влияет на лиц, которым уже предоставлен статус защиты S.
Ограничение статуса защиты S требует внесения изменений в общее решение Федерального совета Швейцарии от 8 октября 2025 года.
Статус защиты для украинцев сохранится
Однако Швейцария сохранит временный статус защиты (Status S) для украинцев до 4 марта 2028 года.
Это касается выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения РФ.
Также с марта 2027 первые украинцы, которые обратятся за защитой в Швейцарию, будут проживать в стране уже пять лет.
Лица, требующие защиты, имеют право после 5 лет проживания в Швейцарии получить документ B, связанный со Status S.
Если статус защиты Status S будет аннулирован, эти документы автоматически утратят силу.
Ранее РБК-Украина писало, что информация о том, что 18-летние украинки якобы должны предоставлять данные из приложения "Резерв+" для получения временной защиты в странах ЕС, являются манипуляцией.
Также стало известно, что десятки украинских мужчин не получили временную защиту в Чехии. Они не доказали исполнение воинского долга перед Украиной.
Кроме того, в июне количество людей из Украины под временной защитой в ЕС выросло. В то же время, три страны показали противоположную динамику.