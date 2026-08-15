Вимога "Резерв+" для українських дівчат у ЄС виявилася маніпуляцією, - ЦПД

Інформація про те, що 18-річні українки нібито мусять надавати дані з застосунку "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, є маніпуляцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Вони видають правилом для конкретної категорії військовозобов'язаних осіб за нібито загальне зобов'язання для абсолютно всіх 18-річних українських дівчат.

Фото: вимога "Резерв+" для дівчат у ЄС виявилася маніпуляцією (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Вона не розповсюджується автоматично на всіх 18-річних дівчат. Вимога не стосується цивільних 18-річних українок, студенток, інших жінок, які не підлягають військовому обліку чи обов’язку за законом.

Норма є гендерно нейтральною і стосується громадян із відповідним військовозобов'язаним статусом - як чоловіків, так і жінок.

Проте вона стосується лише певного кола громадян та має чіткі часові межі:

У ЦПД пояснили, що рішення Ради ЄС 2026/1912 дійсно містить норму про перевірку військового статусу.

Ситуація довкола українців у Європі

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Чехії десятки українських чоловіків втратили право на тимчасовий захист, оскільки не змогли підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною.

Водночас у сусідній Польщі ситуація з українськими громадянами викликає інші дискусії.

Зокрема, у польському МВС гостро розкритикували заклики депортувати українців та наголосили, що без їхнього внеску польська економіка опиниться під загрозою колапсу.