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Швейцария закрыла свое посольство в Судане

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Понедельник 24 апреля 2023 15:55
Швейцария закрыла свое посольство в Судане Фото: Швейцария закрыла свое посольство в Судане (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швейцарии закрыло свое посольство в столице Судана Хартуме. Также Берн эвакуировал сотрудников дипломатического представительства и их семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши сотрудники и их семьи эвакуированы и находятся в безопасности", - сообщил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что семь сотрудников посольства и пять сопровождающих были эвакуированы. Они были в порядке, два человека направились в соседнюю Эфиопию, а остальные были эвакуированы в Джибути при помощи Франции.

"Эвакуация стала возможной благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, в частности с Францией", - сказал Кассис.

При этом отмечается, что продолжается работа по оказанию помощи гражданам Швейцарии, застрявшим в Судане. По данным МИД страны, что в Судане зарегистрировано около 100 швейцарских граждан, а остальные, как предполагается, посещают район Красного моря в качестве туристов.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Добавим, что спустя несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

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