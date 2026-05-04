Швеция запустила свой первый спутник, чтобы следить за Россией

Швеция успешно вывела на орбиту свой первый собственный военный спутник для наблюдения за территорией России. Космический аппарат стал первым из масштабной серии проектов, призванных усилить обороноспособность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный вещатель Швеции SVT .

До сих пор шведские военные полагались на снимки от коммерческих структур или союзников по НАТО. Теперь ситуация меняется. Собственный аппарат позволяет Стокгольму самостоятельно определять приоритеты разведки.

Страна теперь сможет в режиме реального времени картографировать военные цели внутри РФ. Также спутник способен фиксировать перемещение российских войск на ранних этапах.

"У нас будет возможность контролировать и предоставлять приоритет разведывательному сенсору, который всегда работает и имеет способность разведывать на больших расстояниях. Это значительное повышение возможностей", - говорит начальник космического управления Вооруженных сил Швеции Андерс Сундеман.

Почему это стало критически важным

Швеция изменила свою оборонную стратегию. Вступление в НАТО расширило зону ответственности шведской армии до самых границ Альянса.и теперь информации нужно больше.

Ключевые задачи спутниковой сети:

Мониторинг региона Балтийского моря и Арктики.

Выявление угроз от перемещения техники РФ.

Создание точных карт объектов противника.

Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы в Калифорнии. Миссию выполнила компания SpaceX Илона Маска, а сам процесс вывода длился около десяти минут.

Спутник по размеру напоминает обычную стиральную машину. Несмотря на компактность, он оснащен сверхмощной оптикой.

Аппарату понадобится около месяца, чтобы занять свою рабочую орбиту. В течение первого года шведским военным будет помогать компания-производитель Planet Labs.

План на 10 спутников и защита орбиты

Один спутник - это только начало. В течение ближайших двух лет Швеция планирует иметь группировку из десяти военных аппаратов.

Что известно о будущей сети:

Партнеры: Швеция сотрудничает с американской Planet Labs (камеры) и финской ICEYE (радары).

Управление: Центр космических операций развернут в штаб-квартире ВВС в Уппсале.

Мобильность: При необходимости центр управления могут переместить.

Сундеман отдельно подчеркнул, что шведские аппараты не имеют наступательного оружия. Они не будут атаковать или глушить вражеские спутники.

Сейчас в мире насчитывается от 12 000 до 15 000 спутников. Швеция стремится стать полноправным игроком в этом пространстве, планируя в будущем запускать аппараты с собственного космодрома Эсрейндж в Кируне.