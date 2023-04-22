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Швеція розраховує стати членом НАТО до початку літнього саміту, - міністр оборони

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Субота 22 квітня 2023 13:01
Швеція розраховує стати членом НАТО до початку літнього саміту, - міністр оборони Фото: Швеція розраховує стати членом НАТО до початку літнього саміту (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Швеція розраховує приєднатись до Альянсу до початку саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже в липні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Я сподіваюся, що до саміту у Вільнюсі 11-12 липня ми зможемо приєднатися до альянсу, і ми відчуваємо сильну підтримку нашої заявки. Я мав честь приймати міністра оборони Остіна два дні тому у Швеції, і він сказав, що дуже важливо, щоб Швеція стала членом альянсу до Вільнюського саміту", - відзначив Йонсон.

Міністр оборони додав, що Стокгольм з повагою відносить до того факту, що кожна з країни приймає особисте рішення щодо вступу інших до НАТО. Воодночас Швеція відчуває сильну підтримку своєї заявки до Альянсу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем також розраховує на вступ країни до НАТО в липні цього року.

Тим часом Угорщина обіцяє ратифікувати угоду про вступ Швеції до НАТО під час весняної сесії. Туреччина, зі свого боку, в червні планує продовжити переговори зі Стокгольмом щодо його членства в Альянсі.

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