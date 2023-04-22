Швеція розраховує стати членом НАТО до початку літнього саміту, - міністр оборони

Швеція розраховує приєднатись до Альянсу до початку саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже в липні.

"Я сподіваюся, що до саміту у Вільнюсі 11-12 липня ми зможемо приєднатися до альянсу, і ми відчуваємо сильну підтримку нашої заявки. Я мав честь приймати міністра оборони Остіна два дні тому у Швеції, і він сказав, що дуже важливо, щоб Швеція стала членом альянсу до Вільнюського саміту", - відзначив Йонсон.

Міністр оборони додав, що Стокгольм з повагою відносить до того факту, що кожна з країни приймає особисте рішення щодо вступу інших до НАТО. Воодночас Швеція відчуває сильну підтримку своєї заявки до Альянсу.