У Швеції висловили оптимістичний прогноз щодо термінів вступу в НАТО

Сьогодні, 19 квітня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що є надії, що його країна зможе приєднатися до НАТО в липні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Виступаючи під час зустрічі зі своїм сербським колегою Івіцею Дачичем у Белграді, Більстрем сказав, що Швеція буде постачальником безпеки для організації.

"Ми дуже, дуже сподіваємося на включення Швеції до НАТО на Вільнюському саміті", - додав міністр.

Зауважимо, що с аміт голів держав та урядів членів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час сьогоднішнього візиту до Швеції також виразив сподівання, що вступ Швеції до НАТО відбудеться вже в липні.

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