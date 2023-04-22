Швеция рассчитывает стать членом НАТО к началу летнего саммита, - министр обороны

Швеция рассчитывает присоединиться к Альянсу к началу саммита в Вильнюсе, который пройдет уже в июле.

"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля мы сможем присоединиться к альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки. Я имел честь принимать министра обороны Остина два дня назад в Швеции, и он сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом альянса до Вильнюсского саммита", - отметил Йонсон.

Министр обороны добавил, что Стокгольм уважительно относит к тому факту, что каждая из страны принимает личное решение о вступлении других в НАТО. В то же время, Швеция испытывает сильную поддержку своей заявки в Альянс.