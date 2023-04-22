ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция рассчитывает стать членом НАТО к началу летнего саммита, - министр обороны

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 13:01
Швеция рассчитывает стать членом НАТО к началу летнего саммита, - министр обороны Фото: Швеция рассчитывает стать членом НАТО до начала летнего саммита (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Швеция рассчитывает присоединиться к Альянсу к началу саммита в Вильнюсе, который пройдет уже в июле.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля мы сможем присоединиться к альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки. Я имел честь принимать министра обороны Остина два дня назад в Швеции, и он сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом альянса до Вильнюсского саммита", - отметил Йонсон.

Министр обороны добавил, что Стокгольм уважительно относит к тому факту, что каждая из страны принимает личное решение о вступлении других в НАТО. В то же время, Швеция испытывает сильную поддержку своей заявки в Альянс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем также рассчитывает на вступление страны в НАТО в июле этого года.

Тем временем Венгрия обещает ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО на весенней сессии. Турция, со своей стороны, в июне планирует продолжить переговоры со Стокгольмом по поводу его членства в Альянсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция
NEWS
"Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные
"Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой