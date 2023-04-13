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У парламенті Угорщини відповіли, коли ратифікують заявку Швеції на вступ до НАТО

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Угорщина, Четвер 13 квітня 2023 16:15
У парламенті Угорщини відповіли, коли ратифікують заявку Швеції на вступ до НАТО Фото: лідер фракції правлячої партії "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" Мате Кочіш (facebook.com/kocsismate)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Угорщини ратифікує угоду про вступ Швеції до НАТО під час весняної сесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера фракції правлячої партії "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" Мате Кочіша, яку приводить Mandiner.

Це має відбутися до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Кочіш пояснив, що угорський парламент планує схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО під час весняної сесії.

Поки що дату голосування поки що не встановлено. Лідер фракції підтвердив, що депутати від партії "ФІДЕС" та уряд Угорщини підтримують приєднання Швеції до Північноатлантичного альянсу.

"Дебати про членство в НАТО не були закриті, а відкрилися на засіданні фракції, але все одно ми не будемо останньою країною, яка ухвалить рішення про вступ Швеції, і не через нас вони певний час будуть поза НАТО", - запевнив лідер фракції.

Варто зауважити, що Угорщина та Туреччина досі не ратифікували членство Швеції в НАТО. Їхніх рішень не вистачає для вступу країни до Альянсу.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила, що обговорення членства Швеції в НАТО триватиме в липні.

Угорщина продовжує блокувати членство Швеції у НАТО. Таку позицію Будапешта країни Альянсу вважають дратівливою.

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