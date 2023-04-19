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Глава Пентагону впевнений у вступі Швеції в НАТО до липня

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США, Середа 19 квітня 2023 16:51
Глава Пентагону впевнений у вступі Швеції в НАТО до липня Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 квітня, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, він "впевнений" у вступі Швеції до НАТО вже до липня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я приєднуюся до інших 30 міністрів оборони в альянсі, і я знаю, що вони відчувають те саме", - сказав Остін, виступаючи разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Стокгольмі.

Альянс дотримується політики відкритих дверей, тобто будь-яка країна може бути запрошена приєднатися, якщо вона висловить зацікавленість, якщо вона здатна і бажає підтримувати принципи установчого договору альянсу.

Однак, згідно з правилами вступу, будь-яка держава-член може накласти вето на приєднання нової країни. І хоча переважна більшість членів НАТО привітали заявку Швеції, дві країни - Туреччина та Угорщина - загальмували процес.

Туреччина заявила, що не схвалить членство країни в НАТО, якщо вона не видасть "терористів" на запит Туреччини. Швеція дала зрозуміти, що цього не станеться, і наразі процес зупинився.

Проте Остін зауважив, що тупикова ситуація скоро вирішиться.

"Я впевнений, що ці країни приймуть це рішення. І я впевнений, що вони приймуть його до липня", - сказав він.

Туреччина звинуватила Швецію в розміщенні курдських "терористичних організацій", тоді як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вона поширює "відверту брехню" про верховенство права в його країні.

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