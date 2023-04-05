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Туреччина у червні продовжить переговори зі Швецією щодо її членства в НАТО

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Середа 05 квітня 2023 21:13
Туреччина у червні продовжить переговори зі Швецією щодо її членства в НАТО Фото: Ібрагім Калин, радник президента Туреччини (flickr by World Economic Forum)
Автор: Іван Носальський

Представники Анкари планують зустрітися з колегами зі Стокгольма у червні, щоб продовжити обговорення членства Швеції у НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Anadolu заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, Швеція ще не повністю виконала вимоги, щоб Туреччина ратифікувала її членство в Альянсі, і Анкара багато разів заявляла про це Стокгольму.

"Після того, як наш парламент схвалив членство Фінляндії в НАТО, ми домовилися провести наступну зустріч (зі Швецією - ред.) у перший або другий тиждень червня", - заявив Калин, додавши, що у Швеції з червня набуває чинності новий антитерористичний закон, який стане прогресом у виконанні вимог Туреччини.

Він додав, що до 1 червня Стокгольм має виконати ще низку умов, але не уточнив, які саме.

"Ми не вважаємо правильними заяви на кшталт: "Швеція зробила свою частину, тепер черга Туреччини, Туреччина має зробити свою частину". Зрозуміло, які наші критерії та наші вимоги. Наскільки вони виконані, можна легко перевірити чисельно та фактично", - додав він.

Варто зауважити, що Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не схвалили членство Швеції в Альянсі.

Нагадаємо, Фінляндія вчора, 4 квітня, офіційно стала членом НАТО.

Також ми писали, що сьогодні, 5 квітня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем обговорив членство своєї країни в НАТО з угорським та турецьким колегами.

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