Швеция продаст Украине истребители Gripen нескольких модификаций

02:50 28.05.2026 Чт
2 мин
Каким образом Украина планирует рассчитаться за шведские истребители?
Филипп Бойко
Швеция продаст Украине истребители Gripen нескольких модификаций Фото: президент Украины Зеленский и премьер Швеции Кристерссон возле самолета Gripen (Getty Images)
Уже сегодня шведский премьер Ульф Кристерссон на пресс-конференции на военной базе Уппланд в Уппсале объявит о передаче Украине истребителей Jas 39 Gripen. Речь идет о самолетах модификаций C/D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведский портал Aftonbladet.

Также начнутся переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов, более современных Gripen E. Согласно информации, Украина оплатит эти самолеты за счет кредитов ЕС.

В прошлом году Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, которое может привести к соглашению на 100-150 самолетов Gripen.

Характеристики истребителей Gripen

Этот истребитель создавался специально для условий, максимально приближенных к нынешним украинским реалиям. Главной особенностью является способность самолета к рассредоточенному базированию.

Истребитель может взлетать и садиться даже на участках обычных шоссе и коротких взлетно-посадочных полосах. Кроме мобильности, Gripen отличается скоростью обслуживания минимальным количеством персонала.

Для миссий типа "воздух - воздух" полная дозаправка и перевооружение занимает менее 10 минут, а для ударов по наземным целям - менее 20 минут.

Чем интересна модификация Gripen E

Эта модификация оснащена двигателем General Electric F414G, что обеспечивает скорость до 2500 км/ч и боевой радиус более 800 километров.

Система обнаружения Raven ES-05 с активной фазовой антенной решеткой позволяет видеть цели на больших расстояниях даже при условии интенсивного действия вражеских средств РЭБ.

Машина способна нести ракеты Meteor с дальностью более 100 километров, что создает преимущество над российскими перехватчиками.

Как Украина и Швеция договаривались о Gripen

Напомним, ранее появилась информация, что Украина и Швеция могут подписать соглашение по Gripen уже в этом году. Согласно этому плану, стороны финализируют условия контракта и план финансирования закупки истребителей для ВСУ.

Также осенью прошлого года Швеция уточнила, когда сможет начать поставки Gripen E в Украину. Тогда сообщалось, что первые самолеты могут поступить в распоряжение украинских пилотов в течение трех лет после подписания всех необходимых документов.

