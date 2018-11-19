Швеция призвала ЕС не допустить на Донбассе еще одного "замороженного конфликта"

Фото: Маргот Вальстрем (twitter.com)

Также в МИД Швеции анонсировали жесткую реакцию на недавние "выборы" на Донбассе

Одной из важнейших задач для Евросоюза является недопущение превращения войны на Донбассе в новый "замороженный конфликт". Об этом сказала министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Также глава швейцарского МИД считает, что помощь Украине в ее становлении как успешного государства является важнейшим завданнм ЕС наравне с помощью в разрешении вооруженного конфликта на востоке.

"Известно, что этот вопрос требует единства. Мы должны убедиться, что события в Украине не превратятся в новый "замороженный конфликт", который со временем будет вполне забыт. И конечно, мы очень жестко отреагируем на так называемые "выборы" на Донбассе, что также является еще одним пунктом сегодняшнего заседания", - сказала министр перед началом консультаций Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Также Вальстрем считает, что государства содружества должны лучше координировать свои усилия, помогая украинцам.

"Особенно на фоне недавних сведений о страданиях большого количества гражданского населения Украины, нищеты, которые царят вдоль линии разграничения. Мы должны лучше координировать наши усилия и, работая вместе с Украиной, найти другие пути помощи гражданскому населению", - подчеркнула министр.

Она уточнила, что пока в повестку дня не включен вопрос новых санкций в отношении России за последние события, в частности, ее активность в Азовском море.

Напомним, Украина передала членам Парламентской ассамблеи НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК) в Украине и Сирии.