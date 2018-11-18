Украина передала в ПА НАТО доклады о деятельности российских ЧВК на Донбассе

Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

В докладах разоблачается деятельность ПГК на Донбассе и в Сирии

Украина передала членам Парламентской ассамблеи НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК) в Украине и Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение глава постоянной делегации в ПА НАТО Ирины Фриз в Facebook.

По ее словам, в докладах разоблачается деятельность ЧВК на Донбассе и в Сирии.

"Сегодня передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии - деятельность российских частных военных компаний. Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ЧВК на Востоке Украины и Сирии", - сообщила она.

Также доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом.

"Сегодня российские ЧВК являются аналогом Сил специальных операций, применяемых с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России. В этом контексте отдельно передала доклад представительницы британской делегации Мадлин Мун (Madeleine Moon) - автор доклада "Силы специальных операций в современной среде безопасности", которая в Комитете по вопросам обороны и безопасности была принята единогласно", - отметила Фриз.

Кроме того, в докладах говорится, что силы НАТО должны развивать компонент контрповстанческих, контртеррористических мероприятий и борьбы с распространением биологического, ядерного и химического оружия.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, российская так называемая частная военная компания "Вагнера" на 10% состоит из украинцев.