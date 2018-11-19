В ході бойових дій на Донбасі постраждали двоє українських військових, - Міноборони

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів, втрат у лавах ООС не було

В ході бойових дій на Донбасі сьогодні, 19 листопада 2018 року, постраждали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Як повідомили у Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів з боку проросійських бойовиків, українські військові 13 разів відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах військових операції об'єднаних сил не було.

Разом з тим, станом на 12 годину дня 19 листопада бойовики вже тричі обстрілювали українські позиції - на Луганському напрямку в районі н.п. Жолобок, в районі хутора Вільний та поблизу Новотроїцького.

"Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів. Їх евакуйовано до медичних установ, де наші захисники отримують усю необхідну кваліфіковану допомогу", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала невідведені бойовиками "Гради" на Донбасі.

Крім того, в СЦКК повідомляли, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати угоди про відвід важкої техніки.