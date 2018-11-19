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Швеція закликала ЄС не допустити на Донбасі ще одного "замороженого конфлікту"

Новини » Політика    19.11.2018 - 15:04
Швеція закликала ЄС не допустити на Донбасі ще одного "замороженого конфлікту"
Фото: Марґот Вальстрем (twitter.com)

Також в МЗС Швеції анонсували жорстку реакцію на нещодавні "вибори" на Донбасі

Одним із найважливіших завдань для Євросоюзу є недопущення перетворення війни на Донбасі у новий "заморожений  конфлікт". Про це сказала міністр закордонних справ Швеції Марґот Вальстрем, інформує РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Також глава швейцарського МЗС вважає, що допомога Україні у її становленні як успішної держави є найважливішим завданнм ЄС нарівні із допомогою у розв'язанні збройного конфлікту на сході.

"Відомо, що це питання потребує єдності. Ми мусимо переконатися, що події в Україні не перетворяться на новий "заморожений конфлікт", який з часом буде цілком забутий. І звичайно, ми дуже жорстко відреагуємо на так звані "вибори" на Донбасі, що також є ще одним пунктом сьогоднішнього засідання", - сказала міністр перед початком консультацій Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Також Вальстрем вважає, що держави співдружності повинні краще координувати свої зусилля, допомагаючи українцям.

"Особливо на тлі нещодавніх відомостей про страждання великої кількості цивільного населення України, злиднів, які панують впродовж лінії розмежування. Ми мусимо краще координувати наші зусилля та, працюючи разом із Україною, знайти інші шляхи допомоги цивільному населенню", - наголосила міністр.

Вона уточнила, що наразі до порядку денного не включене питання нових санкцій щодо Росії через останні події, зокрема, її активність в Азовському морі.

Нагадаємо, Україна передала членам Парламентської асамблеї НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових компаній (ПВК) в Україні та Сирії.

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