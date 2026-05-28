Швеция передаст Украине эскадрилью Gripen, а еще 22 - продаст

14:38 28.05.2026 Чт
3 мин
Первые поставки эскадрильи с целым пакетом вооружений запланированы в 2027 году
aimg Елена Чупровская
Фото: Украина получит истребители Gripen (Getty Images)
Швеция официально передаст Украине 16 истребителей Gripen и продаст еще 22 новых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества на авиабазе Упсала. Предыдущий документ - письмо о намерениях - стороны подписали еще во время прошлого визита Зеленского в Швецию.

Сколько и каких самолетов получит Украина

Швеция бесплатно передает Украине 16 истребителей Gripen серий C и D. Кроме того, Украина купит 22 новые машины новейшей модификации.

"Мы передаем Gripen. Украина закупит 22 новых модели Gripen", - заявил Кристерссон.

Переговоры по новым машинам пока продолжаются, и их планируют завершить до 2030 года.

Когда Украина получит первые самолеты

По словам Кристерссона, поставки Gripen начнутся в 2027 году. Зеленский со своей стороны рассчитывает получить первые машины в декабре 2026 - январе 2027 года.

"Мы рассчитываем за следующие 10 месяцев получить первые Gripen, мы будем со своей стороны делать все возможное", - сказал президент.

Почему именно Gripen

Шведская сторона объяснила, почему остановилась именно на этом типе самолетов. По словам Кристерссона, еще советские самолеты могли оказывать определенную помощь с разведкой и радарами, но в долгосрочной перспективе Gripen является оптимальным вариантом для защиты украинского неба.

Швеция уже ранее передавала Украине зенитные ракетные комплексы Hawk. Теперь Gripen должен был стать следующим шагом в усилении противовоздушной обороны ВСУ.

"ПВО - это то, что больше всего необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем почти каждый день", - подчеркнул шведский премьер.

Зеленский заявил, что Украина готова купить все 150 истребителей.

"Мы рассчитываем на эти 90 млрд (от Европы - ред.). Мы будем делать это шаг за шагом. Нам эти самолеты нужны и для Украины это новая страница", - говорится в заявлении президента.

Украина получит самолеты от Швеции с вооружением. В частности, с ракетами на дальность 200+ километров.

"Мы думаем, что сможем вытеснить российские самолеты, чтобы они не применяли против нас КАБы", - отметил президент.

Украина также закупит 22 новых моделей Gripen, говорит президент Украины. Речь идет о наиболее современных моделях истребителей серии Е. Их смогут поставить до 2030 года.

Напомним, ранее Швеция объяснила, почему поддержка Украины отвечает ее собственным интересам безопасности. Позицию Стокгольма изложило РБК-Украина.

Как сообщало РБК-Украина, соглашение о продаже Gripen обсуждалось еще до официального подписания. Детали предварительных договоренностей издание публиковало ранее.

Минобороны уже показало нардепам идеи реформы армии: РБК-Украина узнало детали
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоров корреспондент РБК-Украина