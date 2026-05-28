Швеция передаст Украине эскадрилью Gripen, а еще 22 - продаст
Швеция официально передаст Украине 16 истребителей Gripen и продаст еще 22 новых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества на авиабазе Упсала. Предыдущий документ - письмо о намерениях - стороны подписали еще во время прошлого визита Зеленского в Швецию.
Сколько и каких самолетов получит Украина
Швеция бесплатно передает Украине 16 истребителей Gripen серий C и D. Кроме того, Украина купит 22 новые машины новейшей модификации.
"Мы передаем Gripen. Украина закупит 22 новых модели Gripen", - заявил Кристерссон.
Переговоры по новым машинам пока продолжаются, и их планируют завершить до 2030 года.
Когда Украина получит первые самолеты
По словам Кристерссона, поставки Gripen начнутся в 2027 году. Зеленский со своей стороны рассчитывает получить первые машины в декабре 2026 - январе 2027 года.
"Мы рассчитываем за следующие 10 месяцев получить первые Gripen, мы будем со своей стороны делать все возможное", - сказал президент.
Почему именно Gripen
Шведская сторона объяснила, почему остановилась именно на этом типе самолетов. По словам Кристерссона, еще советские самолеты могли оказывать определенную помощь с разведкой и радарами, но в долгосрочной перспективе Gripen является оптимальным вариантом для защиты украинского неба.
Швеция уже ранее передавала Украине зенитные ракетные комплексы Hawk. Теперь Gripen должен был стать следующим шагом в усилении противовоздушной обороны ВСУ.
"ПВО - это то, что больше всего необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем почти каждый день", - подчеркнул шведский премьер.
Зеленский заявил, что Украина готова купить все 150 истребителей.
"Мы рассчитываем на эти 90 млрд (от Европы - ред.). Мы будем делать это шаг за шагом. Нам эти самолеты нужны и для Украины это новая страница", - говорится в заявлении президента.
Украина получит самолеты от Швеции с вооружением. В частности, с ракетами на дальность 200+ километров.
"Мы думаем, что сможем вытеснить российские самолеты, чтобы они не применяли против нас КАБы", - отметил президент.
Украина также закупит 22 новых моделей Gripen, говорит президент Украины. Речь идет о наиболее современных моделях истребителей серии Е. Их смогут поставить до 2030 года.
Напомним, ранее Швеция объяснила, почему поддержка Украины отвечает ее собственным интересам безопасности. Позицию Стокгольма изложило РБК-Украина.
Как сообщало РБК-Украина, соглашение о продаже Gripen обсуждалось еще до официального подписания. Детали предварительных договоренностей издание публиковало ранее.