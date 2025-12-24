Швеція готує пакет підтримки України у сфері ППО, - Шмигаль

"Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони. Щиро дякую за цю допомогу, яка рятує життя українців", - зазначив він.

Крім того, Шмигаль обговорив зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном прогрес у питанні постачання літаків Gripen. За словами міністра, триває підготовка до старту тренування українських пілотів і технічного персоналу.

"Поінформував колегу про масовану повітряну атаку Росії у ніч на вівторок. Літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 ворожих крилатих ракет. Відзначив вагомий внесок Швеції у посилення наших авіаційних спроможностей", - додав Шмигаль.