Швеція готує пакет підтримки України у сфері ППО, - Шмигаль

Швеція вже найближчим часом планує оголосити новий пакет допомоги для України у сфері протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля в X.
"Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони. Щиро дякую за цю допомогу, яка рятує життя українців", - зазначив він.
Крім того, Шмигаль обговорив зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном прогрес у питанні постачання літаків Gripen. За словами міністра, триває підготовка до старту тренування українських пілотів і технічного персоналу.
"Поінформував колегу про масовану повітряну атаку Росії у ніч на вівторок. Літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 ворожих крилатих ракет. Відзначив вагомий внесок Швеції у посилення наших авіаційних спроможностей", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив про те, що в Україні є дефіцит деяких ракет до систем протиповітряної оборони. Він закликав Євросоюз або надати це озброєння, або дати гроші на його придбання.
За словами Зеленського, Україна працює над посиленням своєї ППО, але все залежить від технічних спроможностей фахівців. Він наголосив, що країна близько до відповідних результатів.
Крім того, український президент зазначив, що Україна наразі не має можливості власними силами виробляти ракети для західних систем протиповітряної оборони. Він пояснив, що причина полягає у відсутності ліцензій.
РБК-Україна також писало, що нещодавно Німеччина передала Збройним силам України дві системи протиповітряної оборони Patriot, а також уже дев’ятий комплекс ППО Iris-T.