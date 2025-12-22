ua en ru
Зеленський про українську ППО: спочатку результат, потім - розмови

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 18:44
UA EN RU
Зеленський про українську ППО: спочатку результат, потім - розмови Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко, Олена Чернякова

Україна працює над посиленням своєї протиповітряної оборони, але все залежить від технічних спроможностей фахівців.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна глава української держави Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з дипломатами.

"Що стосується наших системи ППО. Ми не просто так говоримо про сигнали, тому що Україна над цим працює. Тут усе залежить від технічних спроможностей наших фахівців - наскільки швидко вони зможуть це зробити", - наголосив він.

Президент зауважив, що "ППО швидко не народжується", і додав, що "хочеться ще швидше". За його словами, Україна близько до відповідних результатів.

Зеленський зазначив, що хоче, щоби спочатку був результат, перш ніж говорити про нього більш детально.

"Безумовно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і будемо посилюватись, сильний контракт, над яким працюємо - щодо пари десятків систем Patriot з американцями, закуповувати через ті чи інші програми. Це все те, над чим ми працюємо, і я впевнений, що результат буде", - підкреслив український лідер.

Він нагадав, що приблизно 20 років тому тільки в Києві було 200-250 систем ППО С-300.

"Уявіть, скільки потрібно для всієї нашої країни. Уявіть, який відсоток ми маємо зараз. І уявіть, скільки ще потрібно. На все це буде непросто знайти кошти. Тому наші системи ППО необхідні в той чи інший момент", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що РФ може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Лідер країни наголосив, що через це на Ставці Верховного головнокомандувача ключовим питанням стало посилення протиповітряної оборони.

Зазначимо, раніше український лідер говорив про те, що в Україні є дефіцит деяких ракет до систем протиповітряної оборони. Зеленський закликав Європу або надати це озброєння, або дати гроші на його придбання.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна ППО
