Швеция готовит пакет поддержки Украины в сфере ПВО, - Шмыгаль

"Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Спасибо за эту помощь, которая спасает жизни украинцев", - отметил он.

Кроме того, Шмыгаль обсудил со своим шведским коллегой Полом Йонсоном прогресс в вопросе поставки самолетов Gripen. По словам министра, продолжается подготовка к старту тренировки украинских пилотов и технического персонала.

"Проинформировал коллегу о массированной воздушной атаке России в ночь на вторник. Самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 вражеских крылатых ракет. Отметил весомый вклад Швеции в усиление наших авиационных возможностей", - добавил Шмыгаль.