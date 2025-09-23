Швеція готова збивати російські літаки, що порушать її кордони

Повітряні провокації Росії

У вересні російські військові відзначилися низкою демонстративних порушень повітряного простору країн НАТО.

На початку вересня близько 20 дронів РФ залетіли на територію Польщі та були збиті силами ППО й авіацією НАТО. Вони не мали бойових частин.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31, що запускають аеробалістичні ракети "Кинджал", на 12 хвилин вторглися у повітряний простір Естонії. Війська НАТО для перехоплення підняли винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Італії.

Також днями російські винищувачі пролетіли над польською буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

У Литві запропонували відповідати на подібні вторгнення збиттям, як це зробила Туреччина у 2015 році з російським Су-25, який залетів до її повітряного простору.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща буде знищувати будь-які ворожі об'єкти, що входять у її повітряний простір.

Про аналогічні наміри заявили у Міноборони Великої Британії.

У Росії заперечили вторгнення МіГ-31 в Естонію та заявили про легальний переліт літаків до Калінінграду.