Швеция готова сбивать российские самолеты, которые нарушат ее границы

Фото: министр обороны страны Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Швеция готова применить силу в случае необходимости и будет сбивать российские истребители, которые нарушат воздушное пространство страны.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Глава Минобороны отметил, что "ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции", поэтому страна "имеет право защищать свое воздушное пространство, в случае необходимости - с применением силы".

"В так называемом постановлении IKFN (о действиях армии при нарушениях территории Швеции - ред.) правительство дало Вооруженным силам инструкции касательно того, как нужно обращаться с воздушными судами-нарушителями. Это включает право, при необходимости, применить оружие - с предупреждением или без него", - отметил Йонсон.

Воздушные провокации России

В сентябре российские военные отметились рядом демонстративных нарушений воздушного пространства стран НАТО.

В начале сентября около 20 дронов РФ залетели на территорию Польши и были сбиты силами ПВО и авиацией НАТО. Они не имели боевых частей.

19 сентября российские истребители МиГ-31, запускающие аэробаллистические ракеты "Кинжал", на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии. Войска НАТО для перехвата подняли истребители F-35 Военно-воздушных сил Италии.

Также на днях российские истребители пролетели над польской буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

В Литве предложили отвечать на подобные вторжения сбитием, как это сделала Турция в 2015 году с российским Су-25, который залетел в ее воздушное пространство.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет уничтожать любые вражеские объекты, входящие в ее воздушное пространство.

Об аналогичных намерениях заявили в Минобороны Великобритании.

В России опровергли вторжение МиГ-31 в Эстонию и заявили о легальном перелете самолетов в Калининград.

