Швеция готова сбивать российские самолеты, которые нарушат ее границы

Воздушные провокации России

В сентябре российские военные отметились рядом демонстративных нарушений воздушного пространства стран НАТО.

В начале сентября около 20 дронов РФ залетели на территорию Польши и были сбиты силами ПВО и авиацией НАТО. Они не имели боевых частей.

19 сентября российские истребители МиГ-31, запускающие аэробаллистические ракеты "Кинжал", на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии. Войска НАТО для перехвата подняли истребители F-35 Военно-воздушных сил Италии.

Также на днях российские истребители пролетели над польской буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

В Литве предложили отвечать на подобные вторжения сбитием, как это сделала Турция в 2015 году с российским Су-25, который залетел в ее воздушное пространство.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет уничтожать любые вражеские объекты, входящие в ее воздушное пространство.

Об аналогичных намерениях заявили в Минобороны Великобритании.

В России опровергли вторжение МиГ-31 в Эстонию и заявили о легальном перелете самолетов в Калининград.