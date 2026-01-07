UA

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen, але є умова

Ілюстративне фото: винищувач Gripen (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Швеція готова передати Україні винищувачі Gripen та надати ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона в соцмережі Х.

За словами Крістерссона, під час зустрічі в Парижі члени "коаліції охочих", Україна та Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в обговоренні шляхів досягнення миру.

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", - наголосив глава шведського уряду.

Прем'єр окреслив і конкретні напрями можливої допомоги. Зокрема, йдеться про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною, надання морських ресурсів для розмінування Чорного моря, а також продовження навчання українських офіцерів.

Водночас Крістерссон підкреслив, що реалізація цих кроків можлива лише за виконання низки умов. Серед них - укладення мирної угоди, визначення чітких правил застосування багатонаціональних сил і схвалення відповідних рішень парламентом Швеції.

"Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", - підсумував він.

Допомога Україні

Як раніше писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.

За його словами, відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "коаліції охочих" у Парижі.

Внесок Бельгії буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань.

Також Німеччина висловила готовність долучитися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, однак без зобов'язань щодо направлення своїх військових на українську територію.

Зазначимо, що на переговорах у Парижі представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.

