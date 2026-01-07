Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen, но есть условие

По словам Кристерссона, во время встречи в Париже члены "коалиции желающих", Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.

"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы", - подчеркнул глава шведского правительства.

Премьер очертил и конкретные направления возможной помощи. В частности, речь идет о передаче истребителей Gripen для обеспечения воздушного наблюдения над Украиной, предоставление морских ресурсов для разминирования Черного моря, а также продолжение обучения украинских офицеров.

В то же время Кристерссон подчеркнул, что реализация этих шагов возможна только при выполнении ряда условий. Среди них - заключение мирного соглашения, определение четких правил применения многонациональных сил и одобрение соответствующих решений парламентом Швеции.

"Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе", - подытожил он.