Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen, но есть условие

Швеция готова передать Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в соцсети Х.
По словам Кристерссона, во время встречи в Париже члены "коалиции желающих", Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.
"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы", - подчеркнул глава шведского правительства.
Премьер очертил и конкретные направления возможной помощи. В частности, речь идет о передаче истребителей Gripen для обеспечения воздушного наблюдения над Украиной, предоставление морских ресурсов для разминирования Черного моря, а также продолжение обучения украинских офицеров.
В то же время Кристерссон подчеркнул, что реализация этих шагов возможна только при выполнении ряда условий. Среди них - заключение мирного соглашения, определение четких правил применения многонациональных сил и одобрение соответствующих решений парламентом Швеции.
"Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе", - подытожил он.
Как ранее писало РБК-Украина, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова сделать вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.
По его словам, соответствующие договоренности обсуждались во время заседания "коалиции желающих" в Париже.
Вклад Бельгии будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также проведении тренировок.
Также Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, однако без обязательств по направлению своих военных на украинскую территорию.
Отметим, что на переговорах в Париже представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.