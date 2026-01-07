Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen, але є умова

Швеція готова передати Україні винищувачі Gripen та надати ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона в соцмережі Х .

За словами Крістерссона, під час зустрічі в Парижі члени "коаліції охочих", Україна та Сполучені Штати досягли суттєвого прогресу в обговоренні шляхів досягнення миру.

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи", - наголосив глава шведського уряду.

Прем'єр окреслив і конкретні напрями можливої допомоги. Зокрема, йдеться про передачу винищувачів Gripen для забезпечення повітряного спостереження над Україною, надання морських ресурсів для розмінування Чорного моря, а також продовження навчання українських офіцерів.

Водночас Крістерссон підкреслив, що реалізація цих кроків можлива лише за виконання низки умов. Серед них - укладення мирної угоди, визначення чітких правил застосування багатонаціональних сил і схвалення відповідних рішень парламентом Швеції.

"Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", - підсумував він.