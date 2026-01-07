ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen, но есть условие

Швеция, Среда 07 января 2026 06:10
UA EN RU
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen, но есть условие Иллюстративное фото: истребитель Gripen (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Швеция готова передать Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в соцсети Х.

По словам Кристерссона, во время встречи в Париже члены "коалиции желающих", Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.

"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы", - подчеркнул глава шведского правительства.

Премьер очертил и конкретные направления возможной помощи. В частности, речь идет о передаче истребителей Gripen для обеспечения воздушного наблюдения над Украиной, предоставление морских ресурсов для разминирования Черного моря, а также продолжение обучения украинских офицеров.

В то же время Кристерссон подчеркнул, что реализация этих шагов возможна только при выполнении ряда условий. Среди них - заключение мирного соглашения, определение четких правил применения многонациональных сил и одобрение соответствующих решений парламентом Швеции.

"Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе", - подытожил он.

Помощь Украине

Как ранее писало РБК-Украина, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова сделать вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.

По его словам, соответствующие договоренности обсуждались во время заседания "коалиции желающих" в Париже.

Вклад Бельгии будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также проведении тренировок.

Также Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, однако без обязательств по направлению своих военных на украинскую территорию.

Отметим, что на переговорах в Париже представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Украина Война в Украине
Новости
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка