Швеція допускає продаж Україні винищувачів Gripen, але після закінчення війни

Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція не виключає продаж Україні сучасних винищувачів Gripen. Однак це буде можливо лише після закінчення війни з Росією.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням Breaking Defence.

"Ми ведемо діалог з Україною, і оскільки вони, безумовно, висловили зацікавленість у системі Gripen... переважно Gripen Echo, новій версії, яку також використовують Швеція та Бразилія, то майбутній продаж є можливим. У такому разі це буде радше довгострокова ініціатива або створення спільного потенціалу ВПС", - сказав Йонсон.

Він наголосив, що постачання літаків безпосередньо залежать від закінчення війни в Україні. 

Водночас, за словами шведського міністра, ця умова не діє щодо старіших літаків Gripen С/D.

"Ми відкриті для обговорення передачі літаків Gripen C/D і я, звичайно, розмовляв зі своїм українським колегою, коли був у Києві минулого тижня", - додав глава міноборони Швеції.

Gripen для України

Нагадаємо, ще у 2023 році Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen. При цьому наприкінці лютого парламент Швеції підтримав постачання літаків до України.

Однак у травні 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen, оскільки на той момент основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.

Пізніше глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що його країна не поставила Україні винищувачі Gripen через те, що, за його словами, Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно зі Швецією готує новий масштабний проєкт у сфері бойової авіації, який може реалізовуватися протягом десятиліть.

ШвеціяВійськова допомогаВійна в Україні