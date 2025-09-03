Швеція допускає продаж Україні винищувачів Gripen, але після закінчення війни

"Ми ведемо діалог з Україною, і оскільки вони, безумовно, висловили зацікавленість у системі Gripen... переважно Gripen Echo, новій версії, яку також використовують Швеція та Бразилія, то майбутній продаж є можливим. У такому разі це буде радше довгострокова ініціатива або створення спільного потенціалу ВПС", - сказав Йонсон.

Він наголосив, що постачання літаків безпосередньо залежать від закінчення війни в Україні.

Водночас, за словами шведського міністра, ця умова не діє щодо старіших літаків Gripen С/D.

"Ми відкриті для обговорення передачі літаків Gripen C/D і я, звичайно, розмовляв зі своїм українським колегою, коли був у Києві минулого тижня", - додав глава міноборони Швеції.