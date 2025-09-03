Швеція допускає продаж Україні винищувачів Gripen, але після закінчення війни

Швеція не виключає продаж Україні сучасних винищувачів Gripen. Однак це буде можливо лише після закінчення війни з Росією.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням Breaking Defence.
"Ми ведемо діалог з Україною, і оскільки вони, безумовно, висловили зацікавленість у системі Gripen... переважно Gripen Echo, новій версії, яку також використовують Швеція та Бразилія, то майбутній продаж є можливим. У такому разі це буде радше довгострокова ініціатива або створення спільного потенціалу ВПС", - сказав Йонсон.
Він наголосив, що постачання літаків безпосередньо залежать від закінчення війни в Україні.
Водночас, за словами шведського міністра, ця умова не діє щодо старіших літаків Gripen С/D.
"Ми відкриті для обговорення передачі літаків Gripen C/D і я, звичайно, розмовляв зі своїм українським колегою, коли був у Києві минулого тижня", - додав глава міноборони Швеції.
Нагадаємо, ще у 2023 році Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen. При цьому наприкінці лютого парламент Швеції підтримав постачання літаків до України.
Однак у травні 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen, оскільки на той момент основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.
Пізніше глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що його країна не поставила Україні винищувачі Gripen через те, що, за його словами, Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно зі Швецією готує новий масштабний проєкт у сфері бойової авіації, який може реалізовуватися протягом десятиліть.