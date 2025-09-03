RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Швеция допускает продажу Украине истребителей Gripen, но после окончания войны

Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеция не исключает продажу Украине современных истребителей Gripen. Однако это будет возможно только после окончания войны с Россией.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой Breaking Defence.

"Мы ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили заинтересованность в системе Gripen... преимущественно Gripen Echo, новой версии, которую также используют Швеция и Бразилия, то будущая продажа возможна. В таком случае это будет скорее долгосрочная инициатива или создание совместного потенциала ВВС", - сказал Йонсон.

Он подчеркнул, что поставки самолетов напрямую зависят от окончания войны в Украине.

В то же время, по словам шведского министра, это условие не действует в отношении более старых самолетов Gripen С/D.

"Мы открыты для обсуждения передачи самолетов Gripen C/D и я, конечно, разговаривал со своим украинским коллегой, когда был в Киеве на прошлой неделе", - добавил глава минобороны Швеции.

 

Gripen для Украины

Напомним, еще в 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen. При этом в конце февраля парламент Швеции поддержал поставки самолетов в Украину.

Однако в мае 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм "подождать" с передачей Gripen, поскольку на тот момент основное внимание якобы уделялось введению в эксплуатацию истребителей F-16 в Украине.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что его страна не поставила Украине истребители Gripen из-за того, что, по его словам, Киев пришел к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно со Швецией готовит новый масштабный проект в сфере боевой авиации, который может реализовываться в течение десятилетий.

ШвецияВоенная помощьВойна в Украине