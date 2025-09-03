Швеция допускает продажу Украине истребителей Gripen, но после окончания войны

"Мы ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили заинтересованность в системе Gripen... преимущественно Gripen Echo, новой версии, которую также используют Швеция и Бразилия, то будущая продажа возможна. В таком случае это будет скорее долгосрочная инициатива или создание совместного потенциала ВВС", - сказал Йонсон.

Он подчеркнул, что поставки самолетов напрямую зависят от окончания войны в Украине.

В то же время, по словам шведского министра, это условие не действует в отношении более старых самолетов Gripen С/D.

"Мы открыты для обсуждения передачи самолетов Gripen C/D и я, конечно, разговаривал со своим украинским коллегой, когда был в Киеве на прошлой неделе", - добавил глава минобороны Швеции.