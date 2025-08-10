ua en ru
Україна отримає Gripen? Зеленський пообіцяв "сильний проект" щодо бойової авіації

Україна, Неділя 10 серпня 2025 21:43
Україна отримає Gripen? Зеленський пообіцяв "сильний проект" щодо бойової авіації Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна спільно зі Швецією готує новий масштабний проєкт у сфері бойової авіації, який може реалізовуватися протягом десятиліть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент анонсував підготовку "сильного проекту" щодо бойової авіації, який наразі готується Україною та Швецією.

"Готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проект на десятиліття", - сказав Зеленський.

Саме так прокоментував президент розмову з шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном.

Gripen для України

Нагадаємо, ще 2023 року Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen. При цьому наприкінці лютого парламент Швеції підтримав постачання літаків до України.

Однак вже 28 травня 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen, оскільки на той момент основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.

За кілька місяців глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що його країна не поставила Україні винищувачі Gripen через те, що, за його словами, Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато.

Зауважимо, що в березні цього року Швеція вперше надала власні винищувачі Gripen для участі в операції НАТО на території іншої країни. Мова йде про патрулювання повітряного простору Польщі.

