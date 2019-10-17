Шведский суд назвал сроки решения по жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Шведский апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынесет решение по апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с НАК "Нафтогазом Украины" о поставках газа. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что сегодня в суде округа Свеа закончились основные слушания по данному делу. Кроме того, сообщается, что вердикт будет вынесен 27 ноября.

Напомним, 9 октября стартовали слушания по жалобе на решение Стокгольмского арбитража, который отклонил требования российского "Газпрома" к "Нафтогазу по контракту на поставки газа в части принципа "бери или плати". По данному решению Украина не должна выплачивать около 80 млрд долларов.

В феврале 2018 года арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский монополист должен выплатить 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту 2009 года в части принципа "бери или плати".

Отметим, летом прошлого года НАК начал принудительное взыскание суммы с "Газпрома" через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.